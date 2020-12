Belén Esteban denuncia en 'Sálvame' que Toño Sanchís aún le debe casi 400.000 euros

Más de cinco años después de su comienzo, la guerra entre Belén Esteban y Toño Sanchís no parece estar cerca de su final. Tras varios meses sin conocer detalles del estado de la última querella criminal que la princesa del pueblo interpuso contra el que fuera su representante, ahora la Esteban se ha pronunciado al respecto en una entrevista para la revista Semana que, posteriormente, ha comentado en 'Sálvame'.

Belén Esteban habló de su batalla legal contra Toño Sanchís en 'Sálvame'

"Lleva parada la querella... Por el tema del covid hay mucho atraso en los juzgados, pero yo sigo adelante", comenzaba la colaboradora. Esteban hablaba de una situación de "acoso y derribo", no solo hacia ella sino también al programa y a toda la cadena. "Está obsesionado", comentaban los compañeros de la de San Blas. "Antes de irse de mi casa, había cortado un cable con el que podría haber explotado la caldera", explicó ante el asombro del resto de colaboradores, haciendo referencia a la casa que Sanchís subastó y ella compró para tratar de recuperar algo del dinero perdido.

La colaboradora también aludió a quienes le preguntaban por qué "seguía con el tema": "Sigo con el tema porque todavía me debe casi 400.000 euros", explicó. "No sé si lo voy a cobrar pero con todo lo que pasé y los insultos que me dijo en la tele a mí y a mi familia, pues tiro para adelante. Yo quiero que se haga justicia", dijo con contundencia. Alonso Caparrós, compañero del programa, le preguntó si seguiría con la querella si supiera que Sanchís no tiene dinero y pudiera recaer en sus hijos. "Por supuesto. ¿y la mía? ¿Quién se ha acordado de ella?", respondió Esteban antes de sentenciar que, de no haberse dado cuenta de la estafa, estaría "debajo de un puente".

No se va de 'Sálvame'

La princesa del pueblo comentó también en su entrevista los rumores de su supuesta marcha de 'Sálvame' por una oferta realizada por Raúl Prieto, exdirector del programa. "Eso que se dice de que Raúl me hizo una oferta es completamente falso", respondía. "Yo quiero quedarme en 'Sálvame'. Estoy muy feliz", dijo de manera tajante la colaboradora antes de admitir que "le habían hecho ofertas": "Si me llegara una propuesta que me volviera loca a lo mejor me lo pensaría, pero de momento no ha llegado".