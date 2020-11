El verdadero motivo por el que Rosa Benito y Belén Esteban rompieron su amistad

Aunque en el pasado fueron grandes amigas, Rosa Benito y Belén Esteban se han distanciado en los últimos años. Mucho se ha especulado hasta ahora del motivo por el que ahora ambas mantienen una tensa relación pero no ha sido hasta ahora cuando hemos conocido el motivo real de esta rivalidad. La propia Princesa del Pueblo ha sido la encargada de revelarlo en la entrega de 'Sálvame' que Telecinco emitió este lunes 2 de noviembre en su franja de tarde. Lo ha hecho tras unas palabras que Benito ha pronunciado al respecto de su hija Chayo Mohedano.

Rosa Benito y Belén Esteban

Todo empezó en 'Quiero dinero', cuando "Kopérnica" dio la razón a Antonio David Flores al explicar que no había tenido un idilio con Chayo Mohedano antes de casarse con Olga porque él no había querido. Esto no gustó nada a Benito, que no dudó en mostrarse indignada en el formato que conduce Sonsoles Ónega: "¡Deja ya a mi hija Rosario! (...) me parece muy sucio porque ella lleva mucho tiempo apartada (...) y solo está luchando por lo que ama que es la música". "Si se quiere respeto para una gente, que se tenga también respeto para otra persona", sentenciaba la que fuese vencedora de 'Supervivientes', visiblemente indignada.

Pues bien, ya en plató, Belén Esteban ha aprovechado para explicar el motivo por el que mantiene un conflicto abierto con Benito, señalando directamente a una clara culpable: Rosario Mohedano. Tal y como ella ha contado, todo empezó por una exclusiva en la que Chayo afirmó que Belén se reía del mal de su madre, algo que esta última no entendió. "Yo hice fotos a la revista con esas declaraciones y se las mandé a Rosa pero no me respondió (...) eso no es verdad, yo he querido mucho a Rosa y ella a mí", ha explicado esta. Paralelamente al aviso a Rosa, Belén Esteban se quejó públicamente de esta exclusiva y por ello, Rosa terminó posicionándose al lado de su hija, algo que Belén entiende... hasta cierto punto: "Entiendo que se ponga al lado de su hija (...) pero yo le diría a mi hija: ¿Por qué te metes en esto?".

Completamente indignada

Esta fue una prueba del posicionamiento de Benito, pero no la única que ha conocido La Princesa del Pueblo en los últimos meses. Tal y como ha contado también Belén Esteban, "en una reunión de 'Ya es mediodía' hubo una vez que se iban a emitir unas imágenes mías defendiéndola (...) y ella dijo que no las pusieran porque no quería tener problemas con su hija". "Diga lo que diga, ya no nos hablamos por su hija"; ha sentenciado esta, dejando muy claro que la enemistad con esta ha provocado que Rosa se haya tenido que posicionar a su lado, rompiendo así la fuerte amistad que ellas mantenían.