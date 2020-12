Un micro abierto pilla a Belén Esteban criticando a 'Sálvame' por cargar nuevamente contra Juan Carlos I

Belén Esteban ha manifestado siempre sin tapujos su apoyo a la Casa Real y su admiración por la monarquía española. Por eso, no es de extrañar que la colaboradora haya salido en defensa del rey emérito cuando se ha explicado en 'Sálvame' que su abogado ha declarado que don Juan Carlos ha pagado 678.393,72 euros "para regularizar su situación con Hacienda".

"Al menos el Rey ha pagado algo, que yo conozco a muchos políticos que no han pagado nada", ha dicho la colaboradora, interrumpiendo la explicación de Paz Padilla, que ha procedido a dar paso a un vídeo en el que se explicaba todo lo ocurrido con el emérito. En ese momento, Esteban se ha pronunciado sobre lo mal que le parece que en el programa traten a menudo el tema y se dé espacio a las críticas hacia su figura.

Belén Esteban, molesta con 'Sálvame' por dar espacio a las críticas al rey emérito

Lo que ella no sabía es que su crítica iba a ser escuchada por todo el mundo, porque tenía el micrófono todavía activado. "Ya estamos otra vez con el Rey, ¡no te jode! Es que ya llega un momento con el rey...", estaba diciendo la colaboradora cuando Kiko Hernández la ha interrumpido para avisarle de que todo el mundo sabría su opinión si seguía hablando.

Reacia a pronunciarse

En la mesa de debate, Esteban ha permanecido callada hasta que a través de la presentadora la dirección le ha pedido que se pronunciase. "Yo del tema del rey no quiero hablar porque tengo mis ideas y sé lo que pasa. Yo de política y del rey no hablo más. Punto", ha explicado la "princesa del pueblo", que parece que sigue recordando el revuelo ocasionado a raíz de su discusión con Jorge Javier Vázquez acerca de temas relacionados con la política y la gestión de la pandemia.

Unos minutos más tarde, Esteban por fin cambiaba de opinión y dejaba clara su postura. "El rey no está acusado de nada. A mí el rey me gusta mucho, Juan Carlos me ha gustado muchísimo", ha comenzado diciendo la ganadora de 'GH VIP', que ha añadido que ella no "le defiende", sino que espera a que un juez dicte sentencia: "Yo no voy a decir nada hasta que no se prueben las cosas contra el rey Juan Carlos. Cuando me enseñen una sentencia diré que llevan la razón, hasta entonces no me pronunciaré".