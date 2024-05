Belén Esteban comparte sus preferencias más íntimas en 'Late Xou': "Me gusta que me aten"

Por Toño García Rodríguez |

Belén Esteban se encuentra inmersa en la promoción de 'Ni que fuéramos Shhh', el nuevo programa de Fabricantes Studio que, a partir del lunes 3 de junio, podrá verse también en Ten. Para ello, la colaboradora acudía a 'Late Xou con Marc Giró', donde fue entrevistada por el presentador catalán y abordaron diferentes temas relacionados con su marcha de Telecinco y esta nueva aventura profesional. Durante la conversación, Marc Giró proponía a la invitada un juego sobre ella.

Belén Esteban y Marc Giró en 'Late Xou'

El presentador mostraba a Estebany esta debía adivinar qué compañero suyo las había realizado. En una de ellas, se leía. La invitada identificaba rápidamente que había sido Víctor Sandoval quien había dicho eso sobre ella y, además, explicaba las razones: ". Yo le dije 'pídeme algo' y, de repente,, porque yo tengo familia y viene gente a mi casa".

"Había de todo, hasta patitos", decía la colaboradora al presentador, al que desvelaba haber probado todo lo que le enviaron. Además, Belén Esteban se ofrecía a pedir una para Giró: "Yo se la pido a Víctor, pero la tienes que abrir aquí en directo". El catalán se mostraba muy intrigado por los "patitos" que contenía el paquete y la invitada añadía que también había esposas: "Alguna vez atada queda bien. Atada o atado...".

"A mí no me han atado nunca", reveló Marc Giró, a lo que Esteban respondió que era algo "maravilloso". "A mí me gusta que me aten y venga, hazme tuya una vez más", explicaba la colaboradora desatando la risa del conductor del programa y del público en plató. Giró continuaba indagando en las preferencias más íntimas de su invitada, que aconsejaba al presentador justo antes de dar por zanjado el tema sexual: "Te tienes que dejar hacer... Seguramente te guste".

Hacia la T4

No es la primera vez en esta semana que Belén Esteban habla de su intimidad con su marido, pues, este lunes 27, la colaboradora desvelaba en 'Ni que fuéramos Shhh' cuál era el sitio más extraño donde había hecho "deporte" (eufemismo para obviar la palabra). "Paracuellos es precioso y tenemos unas vistas hacia la T4 preciosas, y hay varios sitios", confesaba la colaboradora, que aclaraba lo que sucedió cuando solo eran novios. "Con el atardecer, esos aviones... Uno que despega, otro que aterriza, tú que te subes, tú que te bajas...", añadía antes de que María Patiño concluyese diciendo que había tenido "buenos viajes".