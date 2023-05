Belén Esteban pone en duda la medición de audiencias en España: "Todos tendríamos que tener ese aparato"

Por Almudena M. Lizana |

Los streamers Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb, presentadores del pódcast "Club 113", invitaron a Belén Esteban a su programa para hablar de su trayectoria en televisión, pero terminaron comentando también su accidente en 'Sálvame', su relación de amistad con Rosalía e incluso debatieron sobre la familia del propio Werlyb, quien tiene once hermanos, algo que sorprendió a la colaboradora de Telecinco.

Belén Esteban en "Club 113"

Además de eso, los jóvenes se interesaron por los momentos de máxima audiencia de 'Sálvame'. "Nosotros hemos hecho 20% y 30%, hemos hecho más que un partido de fútbol.", decía Esteban, destacando después que su compañero Kiko Matamoros también ha conseguido muchos espectadores. "Me refiero a un ' Deluxe ', en el diario hemos hecho audiencias de 26%, 28% y 30%. Yo nunca he mirado los espectadores, siempre me decían el número y tan contenta", afirmaba en el pódcast

En relación a las audiencias, Goorgo se interesaba entonces en cómo se medían los espectadores reales que ven un programa. "Te compras un televisor y alguien te dice si quieres poner un aparato para medir la audiencia. Todas las teles que tenemos no tienen ese aparato. Tienes que firmar un contrato para no decir a nadie que tienes eso. Yo no tengo ese aparato", explicaba Esteban. "No conozco a nadie que lo tenga", añadía Nil Ojeda.

"La audiencia que dan es un porcentaje, ¿cuánta gente sin saberlo está viendo ese mismo programa? Yo creo que ese aparato lo tendría que tener toda la gente de España. Tendría que venir el aparato ya puesto en la tele. No sabes realmente la audiencia que haces", se quejaba Belén Esteban, cuestionando así la manera en la que se miden las audiencias. "Un partido de fútbol, por ejemplo, que hace un 40% o un 50% no, yo te digo que eso es un 80% o 90%, porque hay una parte que no contáis, solo contáis a quien tiene ese aparato. Tienen que poner ese aparato en todas las televisiones", insistía la tertuliana de 'Sálvame'.

¿Un bajón generalizado?

Más tarde, Nil Ojeda le preguntaba qué balance hacía de las redes sociales y de las plataformas. "La tele, toda la tele, Televisión Española, La 2, Antena 3, Telecinco... Todos los canales de televisión han bajado de audiencia", aseguraba. "Y han bajado todos los programas, todos. Yo creo que es normal, hay mucha plataforma. Mi madre no tiene porque tiene ochenta años y mi madre no tiene ni HBO, ni Netflix, ni nada, pero toda la gente joven tiene plataformas y creo que eso ha ido mal para la televisión", explicaba Esteban, dando su opinión sobre cómo afecta todo lo digital a la televisión convencional.