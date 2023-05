Por Almudena M. Lizana |

Con el inicio del verano aproximándose, Belén Esteban está aprovechando para hacer promoción de su empresa de alimentación, haciendo especial hincapié en los gazpachos y salmorejos de su marca. De esta manera, la colaboradora de 'Sálvame' ha acudido a "Club 113", el pódcast de los streamers Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb.

En él, la colaboradora del formato producido por La Fábrica de la Tele parece haberse sentido muy cómoda, por lo que ha hablado de distintos temas sin tapujos, tal y como nos tiene acostumbrados en 'Sálvame'. Uno de los asuntos que han tratado es, desvelando un interesante proyecto lejos de la televisión convencional.

"A mí me están haciendo ofertas de plataformas y en plataformas muy importantes", empezaba diciendo Belén Esteban en el episodio 59 del podcast. "A mí me encanta lo digital, pero yo ahora mismo estoy en 'Sálvame'. Aunque sí que me gustaría hacer algo, tengo alguna idea, me han dado alguna idea, no puedo decir más, no me sonsaquéis", añadía la colaboradora, muy misteriosa.

Belén Esteban en el pódcast "Club 113"

"Yo sigo en mi productora, en La Fábrica de la Tele, y yo voy a seguir con ellos y no lo sé, pero quiero descansar hasta octubre, noviembre, diciembre... Ahora trabajo mucho menos, solo trabajo lunes, martes y miércoles. He estado de lunes a sábado todos los días, luego tengo mi negocio y mi trabajo en Instagram", aclaraba Belén Esteban, respondiendo a una pregunta de Nil Ojeda sobre cuándo se ve retirándose de la televisión. "La tele me gusta, pero yo soy de La Fábrica de la Tele, yo cuando La Fábrica diga 'Hasta aquí', que a mí todavía no me lo han dicho, yo voy a ser de ellos. Yo me voy a dedicar a mi empresa, me haré dos o tres exclusivas al año en alguna revista, pero con tranquilidad", decía.

Minutos después, los presentadores se interesaban por sus hobbies, para más tarde preguntarle cuál ha sido su viaje favorito. Tras conversar sobre los países que más le gustan, Belén Esteban señalaba que nunca había estado en Japón. "Un programa tuyo yendo a Japón, por ejemplo, y descubriéndolo sería mágico con lo expresiva que eres", explicaba Goorgo. "Como un 'Callejeros viajeros Belén Edition'", apostillaba Ojeda, provocando una sonrisa en la cara de la colaboradora.

"Va por ahí la cosa... Ay, que he dado en el clavo", soltaba el dueño de Team Heretics, quien parecía haber encontrado el tipo de proyecto en el que podría trabajar Belén Esteban tras el final de 'Sálvame'. La expareja de Jesulín de Ubrique pedía silencio. "No podemos decir nada que me cortan el cuello. Imagínate yo pidiendo una Coca-Cola o un vinito, pero me entienden, eh", desviaba el tema la tertuliana, sin dar más detalles.

Con Pedrerol y Piqué

Además de hablar de su posible próximo proyecto, Belén Esteban también ha contado que va a acudir a 'El Chiringuito de Jugones' tras recordar cómo conoció a Josep Pedrerol. "Fue encantador. Dicen mucho de 'Sálvame', pero 'El Chiringuito' es peor", decía Esteban, poniendo de ejemplo cuando los colaboradores se levantan y comienzan a gritar. "Yo voy a ir, está muy bien el programa", anunciaba.

Siguiendo con el tema del fútbol, la colaboradora contaba algo en primicia relacionado con Gerard Piqué y la Kings League. "Piqué quería que fuera al programa que hacen de fútbol", desvelaba Belén Esteban, contando cómo el ex de Shakira se lo pidió tras ver una foto que le mandó Gerard Romero de ella. Finalmente, la de 'Sálvame' le mandaba un beso a Ibai.