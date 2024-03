Por Mario de Hipólito de Sande |

Estas últimas semanas ha habido una frase que ha estado en boca de todos y finalmente ha acabado en los platós de Mediaset. Se trata de la mítica frase de Belén Esteban "Makoke a la calle". Muchos de los que la han estado pronunciando ni siquiera saben quién es Makoke y menos aún conocen el origen de este meme. "¿Quién es Makoke y por qué se tiene que ir a la calle?" es una pregunta que se podía encontrar en los comentarios de cualquier publicación en la que se contase con la broma.

Belén Esteban en 'Sálvame'

La realidad es que esta frase la dijo Belén Esteban en ' Sálvame ', mientras Makoke -expareja de Kiko Matamoros - estaba concursando en ' GH VIP '. La de Paracuellos del Jarama aprovechaba cada ocasión para gritar "¡Makoke a la calle!" con la finalidad de sacarla del concurso., consiguiendo tener a todo el mudo con la pegajosa frase en la boca.

Sin embargo, en Mediaset, a pesar de no parar de hacerse bromas con este meme, no se menciona en ningún momento ni a Belén Esteban ni a 'Sálvame'. Esto es algo que ha enfadado mucho a la excolaboradora, que ha aprovechado una entrevista en la alfombra roja de los premios Ídolo para recordar: "'Makoke a la calle', Belén Esteban, programa 'Sal-va-me'". No ha dudado en lanzar un dardo a su antigua empresa, que se niega a mencionar a ninguno de los componentes del que era su programa de tardes. "Señores, que no estamos muertos, estamos de parranda", decía entre risas mientras que Abel Planelles, quien la estaba entrevistando, recordaba que ahora todo el mundo se ríe de la frase, pero sin mencionar su origen.

Laura Matamoros empieza 'Supervivientes' a grito de "¡Makoke a la calle!"

El domingo 10 de marzo, Laura Matamoros se lanzó a la aventura de 'Supervivientes' y, como es tradición, tuvo que saltar del helicóptero. Antes de hacerlo, dedicó unas emotivas palabras a sus seres más queridos y demostró estar muy asustada por ser la primera vez que se aleja tanto tiempo de sus hijos. Pero también hubo tiempo para lanzar una pullita a la que fue pareja de su padre, que además había estado sonando con fuerza como posible concursante de esta edición. "Se lo voy a dedicar obviamente a mis hijos y también se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató que se muere de envidia por hacer este salto. ¡Makoke a la calle!", decía la hija de Kiko Matamoros, volviendo a hacer referencia al meme de Belén Esteban sin mencionarla.