Belén Esteban, indignada con la "felicitación" de Campanario a 'Sálvame': "¿Ves esto normal? Es una cerdada"

María José Campanario ha enviado una felicitación navideña a 'Sálvame', algo que ha sorprendido mucho a todos los colaboradores presentes en plató. El director del programa les había avisado de que se iban a sorprender aún más cuando vieran el contenido de la carta, especialmente Belén Esteban. La "princesa del pueblo" ha sido la primera en verla y se ha quedado impactada e indignada: "¿Ves esto normal? Es una cerdada".

Su compañera Paz Padilla, que se encontraba a su lado, también ha flipado al conocer el contenido de la misiva y ha intentado explicar qué aparecía en ella, porque no podían mostrarla debido a encontrarse en horario infantil. "Me dice el director que lo cuente, pero no puedo", decía la presentadora entre risas y tapándose la cara con las manos. "Es una versión navideña de la película "Garganta Profunda". Es como que te caes de rodillas encima de Santa Claus cuando vas a entregarle la carta", explicaba Padilla sin poder aguantar la risa.

Junto a esta ilustración, que Padilla ha calificado como "una imagen de tres rombos", había un mensaje redactado por Campanario: "Cuando te has portado mal todo el año y quieres arreglarlo en el último momento y te vuelves muy amable con Papá Noel". Mila Ximénez tampoco podía creer lo que estaba viendo: "Pensaba que no estaba bien de la cabeza, pero ahora pienso que es una cerda". Paz no podía parar de bromear y le ha dicho a Mila: "¡A mí me dan ganas de buscar al Santa Claus ese!". Mila ha contestado que no es para tomárselo a broma y que ella le mandaría esa carta a los hijos adolescentes de Campanario "a ver qué les parece la mamarrachada y guarrada esta".

Los colaboradores flipan

Gema López tampoco daba crédito e intentaba buscar una explicación: "Yo creo que se ha equivocado y se lo quería mandar a alguna amiga con la que hace una gracieta y ha llegado hasta aquí". Belén Esteban ha vuelto a intervenir y ha apostillado: "A mí no me extraña, si su marido mandaba el WhatsApp del negrito...". Kiko Hernández ha lamentado que el juicio que tuvo contra ella ya se haya celebrado porque le hubiera gustado enseñarle al juez esta carta: "Esto no lo hace una persona normal, madre de dos hijos. ¡Marrana, cochina!".