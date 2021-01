Belén Esteban carga contra María José Campanario por incluir a Andreíta entre sus hijos: "Tú tienes dos"

Hace unos días, María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, realizaba un directo en Instagram comentando con sus seguidores su día a día, la forma en la que está pasando las navidades y sus asuntos familiares. En dicho directo, Campanario hacía referencia a su vida como madre teniendo "tres hijos". Algo que no ha hecho demasiada gracia a Belén Esteban.

Belén Esteban lanza una pulla a María José Campanario en 'Sálvame'

En la tarde del 4 de diciembre, los colaboradores de 'Sálvame' dedicaban parte del programa a hablar del litigio entre Miguel Bosé y su expareja, Nacho Palau, a causa de la filiación de sus hijos. Tema que la princesa del pueblo aprovechaba para lanzar una evidente pulla a la mujer de su exmarido: "Es que esto de los hijos es muy importante, porque por ejemplo hay gente que tiene dos hijos y dice que tiene tres. A ver si nos enteramos: Jesulín de Ubrique tres, Campanario dos y Belén Esteban uno", espetaba la colaboradora.

Los compañeros de Esteban se tomaban la pulla con humor: "Parece que estás haciendo la quiniela", decía Carlota Corredera. "Es que claro, nos ponemos hijos y no, cariño. Tú tienes dos", continuaba la de San Blas. "Hijos que no sabemos ni por qué curso van...", decía una Esteban más que dispuesta a continuar con el tema, pero que no pudo continuar por falta de tiempo: "Mañana me lo van a poner, que hoy me han dicho que no hay tiempo", decía provocando las risas de sus compañeros.

Las fiestas más duras de Belén

En el mismo programa, Belén Esteban se rompía al hablar de las que han sido sus navidades más difíciles. "Estas navidades han sido muy raras, pero lo que hay que pensar es que lo que no hemos celebrado y las personas a las que no hemos visto, a los familiares, los veremos muy pronto", decía en referencia a su madre, a la que lleva meses sin ver. La colaboradora se rompía a llorar poco antes de dirigir la mirada hacia su compañera, Mila Ximénez: "Y dentro de poco verás a tus nietos. Ya no nos queda nada, Mila. Solo un empujoncito".