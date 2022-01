En la tarde del 27 de enero se vivió un momento lleno de tensión en 'Sálvame' que tuvo como protagonistas a Belén Esteban y Gustavo González. Todo comenzó cuando el paparazzi iba a dar una información sobre la razón por la que Marta Riesco había acudido a una clínica de salud mental y su enfado con Jorge Javier Vázquez. "Gustavo sabe todo últimamente. Tú le preguntas por cualquiera que trabaje aquí en 'Sálvame' y te dice todo", soltaba de repente la madrileña.

Belén Esteban y Gustavo González en 'Sálvame'

Este corte dado por la colaboradora dejaba boquiabiertos a todos los presentes en plató, así como a la audiencia, que no entendían a qué se debía el repentino ataque. Mientras que el aludido prefería proseguir con el tema, Kiko Hernández lo increpaba para que le diera una respuesta. "Yo soy periodista y mi obligación es saber", respondía González. "¿Y porque eres periodista tienes que tener lo que tienes?", contestaba Esteban.

Ante un Gustavo González sin palabras, la ganadora de 'GH VIP' se lanzaba en carrerilla: "A Belén la ha llamado la policía y me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Tú qué te crees? ¿Que soy una delincuente? No tengo ni una multa de tráfico. Así que que sea la última vez. Me da igual lo que me hayas pedido, eso lo tenías en mi casa. Mío y de mucha gente que trabaja aquí en este plató. Y me parece de muy mal compañero. ¿Qué querías? ¿Encontrar algo mío de la policía?".

Silenciando el tema

Sumido el plató en silencio, el presentador le preguntaba a su compañera si se encontraba más tranquila después del susto por la citación policial. "Estoy más tranquila, pero, Jorge, a mí nadie me tiene que investigar si tengo cosas malas en la policía", comentaba. Jorge Javier Vázquez intentaba zanjar el tema y continuar con el programa, a lo que Esteban no se callaba y mostraba su indignación: "Hale, pues ya está. A otra cosa, mariposa. Aquí siempre lo mismo".