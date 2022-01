Cristina Porta y Belén Esteban debería haber estado presentes en 'La noche de los secretos' durante el domingo 23 de enero. Sin embargo, no pudieron acudir dejando un gran vacío en el plató del reality. Los telespectadores esperaban ver a la segunda semifinalista del reality de Zeppelin TV y a la colaboradora de 'Sálvame' comentando las nuevas noticias de la casa de Guadalix, pero por problemas ajenos a ellas, les fue imposible estar presentes.

Belén Esteban y Cristina Porta faltan a su cita con 'Secret Story 2'

"Mandamos un beso muy fuerte a Cristina Porta y a Belén Estaban, que tenían confirmada su asistencia hoy y no han podido estar en plató. Esta es vuestra casa, venid cuando queráis", decía Toñi Moreno mirando a cámara. Así, la gaditana dejaba entrever que, a pesar de que no habían podido estar en los sofás del programa, podríamos verlas en cualquier otra ocasión.

Belén Esteban, pese a haber acudido el 22 de enero a 'Sábado deluxe', no se ha pronunciado sobre su ausencia, pero Cristina Porta sí lo hizo. Tal y como ha confirmado la antigua concursante de 'Secret Story 1', la razón por la que no ha podido estar presente en el reality es debido a un problema de salud. "Me hacía mucha ilusión estar hoy en plató comentando 'La noche de los secretos', pero estoy malita. En muy poquito estoy ahí con vosotros. ¿Me esperáis? ¡Hoy comento por aquí!", compartía.

El polémico fichaje de Cristina Porta

La decisión de incorporar a la periodista como tertuliana pilló a todo el mundo por sorpresa. Apenas unos días antes de anunciar su fichaje, ella misma arremetió contra los concursantes de 'Secret Story 2' después de que la acusaran de crear una carpeta falsa con Luca Onestini. Posteriormente Colchero llegó a decir que no podían ni pronunciar los nombres de los antiguos concursantes: "Es increíble que nos tratéis así, como si hubiera que borrarnos cuando nos hemos dejado la piel", escribía indignada Porta.