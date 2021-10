Los reproches de Belén Esteban hacia Jesulín de Ubrique continúan. La colaboradora de 'Sálvame' ha lanzado al aire un desconcertante dardo envenenado tras la polémica surgida ante una supuesta diferencia de trato del torero con sus dos hijas, Andrea y Julia, que beneficia a esta última, según la de San Blas. No obstante, el desconcierto se apoderó del plató, con un comentario que aludía directamente al pasado de la colaboradora.

Belén Esteban, en 'Sálvame'

"Lo que me joroba es que a una sele paguen las tetas y a la otra no se le pague ni la mitad de la carrera", afirmaba hace tan solo unos días la que fuera proclamada como "princesa del pueblo". Estas palabras suponían el comienzo de una serie de ataques de la empresaria contra su exmarido, señalando así el trato injusto por parte de este hacia la hija que tienen en común.

La colaboradora, que volvía a su programa días después de explotar contra el de Ubrique, se reafirmaba en lo dicho. "Sé lo que conté y de ahí no me baja nadie", sentenció. Carlota Corredera se interesaba entonces por el paradero del torero, a lo que ella contestaba "ni lo sé, ni me importa". Además, la madrileña lanzaba un mensaje con doble sentido a cámara: "Cuando yo estuve mal, nunca dejé a mi familia de lado".

¿Zasca a Jesulín o a Toño Sanchís?

"Lo que hice mal era daño hacia mi persona, no hice daño a la gente llevándome lo que no era mío", añadía. Estas palabras sembraban la duda de los espectadores, que se preguntaban hacia quién iban dirigidas. Los colaboradores aseguraban saber a qué hacia referencia Belén, sin embargo, no soltaban prenda.

Lo que era en todo regla un zasca, podría ir dirigido directamente hacia el torero, pero también podría ser una respuesta indirecta a Toño Sanchís, puesto que ante tal polémica, el exrepresentante de la Esteban no dudaba en criticarla en sus redes sociales, asegurando que "en 22 años, no ha parado de amenzarlo y hablar de el".