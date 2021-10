Belén Esteban terminó explotando tras conocer el costoso capricho que Jesulín de Ubrique le ha costeado a Julia Janeiro, la hija mayor del torero y María José Campanario. La de San Blas no pudo contenerse y disparó contra el padre de su hija, señalando el trato diferente que mantiene con cada una de ellas. La influencer habría pasado por el quirófano para someterse a un aumento de pecho, lo que molestó a Esteban.

Belén Esteban, en 'Sálvame'

La conocida como "princesa del pueblo", indignada, señaló el trato injusto que recibe su hija Andrea: "Aquí se ven hijas de segunda". Además, aseguró que el torero no había sido nada generoso con la joven, ya que se negó a pagar la mitad de sus estudios. La colaboradora de 'Sálvame' explicó que Jesulín no se había implicado en la educación de su hija, faltando así a sus deberes como padre: "A una le paga las tetas y a otra ni la mitad de la carrera", sentenció. También, reveló el único regalo que había recibido su hija por parte de su progenitor durante todo este tiempo: "En 22 años, una Barbie embarazada".

Aunque la empresaria intentó morderse la lengua, acabó estallando y lanzando un conciso mensaje al torero: "Gracias por nada". La colaboradora advirtió a Janeiro de que no puede contar más cosas porque Andrea no la deja: "Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar, porque si me dejara se te caía la cara de vergüenza". Aun así, insistió en que no tenía nada en contra de la hermana de su hija, e incluso le quitó responsabilidad a María José Campanario, explicando que ella no tenía la culpa de nada, sino el padre de su hija: "A la Jose no la meto".

Un mensaje de agradecimiento

Aunque la de San Blas insistió en que no quería seguir hablando del tema, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de agradecimiento a Carmen Janeiro, la hermana de Jesulín: "Muchas gracias por ser la única de la familia que te preocupas por mi hija, estaré siempre agradecida". Además, reveló un sorprendente detalle, mencionando también a Beatriz Trapote, casada con Víctor, el menor del clan Janeiro.