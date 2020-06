Belén Esteban se pronuncia sobre su conflicto con Jorge Javier Vázquez: "No me arrepiento de nada"

Novedades en el conflicto entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. La "princesa del pueblo" se ha pronunciado por fin sobre la pelea que se desencadenó el pasado 20 de junio en 'Sábado deluxe', cuando dejó caer que el presentador quizá no había sufrido tanto como ella y sus allegados las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Belén Esteban responde a Kiko Matamoros en 'Sálvame'

Kike Calleja, reportero de 'Sálvame', se plantó en Paracuellos para analizar la polémica a las puertas de su casa. "No me arrepiento de nada, porque lo sigo pensando", aseguró Esteban, que no quiso desvelar su había respondido al mensaje que Jorge Javier le envió durante el fin de semana: "¿Quién lo ha dicho? Lo que tenga con Jorge privadamente se va a quedar privadamente".

Esteban sabía "perfectamente" quién se iba a poner al lado de Jorge Javier y uno de ellos fue Kiko Matamoros, quien llegó a calificarla de "populista" y "abanderada de los mileuristas". Ella no tuvo reparos en responder al colaborador. "Prefiero ser populista que no pelota. No sabía que había una bogado de Estado en el programa, lo que pasa que parece ser que no ha llegado a procurador (...) Yo me rodeo de gente normal, no con futbolistas ni influencers. Sé de lo que hablo", remarcó Belén.

Reencuentro inminente

La colaboradora confirmó que este martes 23 de junio acudirá al plató de 'Sálvame' para reencontrarse con Jorge Javier y el resto de sus compañeros de una forma "normal". "Tengo ganas e ilusión por reencontrarse con mis compañeros, ir a mi programa y debatir con libertad", dejó caer con gesto serio.

Además, Belén aprovechó la ocasión para "aplaudir a Kiko Matamoros, a Jorge Javier Vázquez y todos los que han estado todos los días en 'Sálvame'" durante la crisis del coronavirus, excusando su ausencia en un "informe médico" que presentó a sus jefes al comienzo de la pandemia.

Matamoros responde

Desde el plató, Matamoros no se guardó la respuesta: "A esta señora no se le puede llevar la contraria, si se la llevas te descalifica. La que el sábado decía que tenía que ser libre, si lo dice uno de lo que ella ha hecho ya empieza la descalificación", denunció su compañero, convencido de que Belén "no es la única en el mundo que tiene familia mileurista": "Yo tengo hijos en el paro, conozco la problemática de la gente. Guárdate los juicios. La abanderada de la libertad es la que está contra la libertad de opinión de los demás", zanjaba Kiko.