Jorge Javier Vázquez abandona 'Sábado deluxe' y se niega a entrevistar a Belén Esteban tras su fuerte bronca

'Sábado deluxe' ha vivido una de las noches más tensas de su historia. Belén Esteban regresaba al plató después de cerca de 100 días en los que ha estado sin acudir a trabajar a causa de ser considerada población de riesgo durante la pandemia de coronavirus por la diabetes que sufre. La de Paracuellos de Jarama acudía en calidad de invitada antes de su reincorporación el próximo 23 de junio a 'Sálvame' y con muchas ganas de hablar de cómo ha vivido estos duros momentos.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban durante su enfrentamiento en 'Sábado deluxe'

Esteban no dudó ni un momento en atacar no solo al Gobierno, sino a todo el plantel de la política española por no haber sido capaces de gestionar correctamente la crisis sanitaria y alcanzar acuerdos sin disputas. Pero como si de una cena familiar se tratara, llegó un momento en el que el tema de la política se fue de las manos y acabó en una fortísima bronca con Jorge Javier Vázquez, quien se enfadó porque su compañera le acusara de no vivir las consecuencias que está dejando el coronavirus.

"Tú no lo vives. Tú no tienes amigas que cogen el metro", le reprochaba Belén Esteban. La paciencia de Vázquez colmó en este preciso momento, cuando alzó la voz y dejó claro su cabreo: "Belén, estoy hasta el mismísimo de que me digan 'tú no lo vives'. Eso sí que no te lo voy a permitir y aquí sí que me cabreo. Me da igual que tengas amigas que vayan en metro, yo también tengo familia y tengo gente mayor. O sea que no me pongas en un lugar en el que no estoy. No vayas por ese rollo barato porque por ahí sí que no".

Jorge Javier Vázquez abandona el plató

La conocida como "princesa del pueblo", sin mirarlo, atinaba a decir "pues parece que no", mientras que de fondo se escuchaba a uno de los colaboradores vaticinar que "se va a liar". "Estoy hasta las narices de ese discurso de tú eres de una manera y yo soy de otra. Tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya y no lo cuento", explicaba el presentador. "No me pongas en esa misma mierda", continuaba. "¿Y mis hermanas de qué coño te piensas que trabajan?", cuestionaba, haciendo alusión a que él también sabe lo que está ocurriendo. "No te voy a consentir que vengas tú a darme lecciones de absolutamente nada".

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se enfadan en 'Sábado deluxe'

Belén Esteban incidía en que ella estaba contando lo que había vivido, a lo que el catalán le explicaba que ella "no lo había vivido de manera única", pues hay muchas personas que han sufrido mucho más. "A mí no me pongas en ese nivel", zanjaba. El presentador aseguraba que no le apetecía hacerle ninguna pregunta, a lo que la colaboradora se levantaba para marcharse mientras sus compañeros trataban de poner paz. Finalmente, Vázquez salía muy acalorado del plató, pidiéndole a Lydia Lozano que se hiciera cargo de la conducción del 'Deluxe' mientras Esteban trataba de reprimirse las lágrimas: "Aquí lo hemos pasado todos muy mal. Lo que no me gusta es que haya gradación de 'yo lo he pasado peor'", terminaba Vázquez.

Ya con este fuera de plató, la invitada se quejaba de que si había escuchado durante tres meses "decir lo que han dicho" algunos como Jorge Javier o Kiko Matamoros, ella también tenía su oportunidad: "Yo no vengo abanderada de nada ni de nadie", se defendía, a punto de abandonar el plató. La entrevista continuaba sin la presencia del catalán, quien no regresó al programa hasta que esta no finalizó. En su despedida, Belén Esteban sembraba la duda sobre si se reincorporaría a 'Sálvame' el próximo martes tras la bronca vivida.