Belén Esteban, pillada por un micro abierto rajando de Jorge Javier Vázquez: "La madre que lo parió"

Belén Esteban sigue confinada en su casa y sin acudir al plató de 'Sálvame', puesto que se encuentra entre las personas de riesgo. Por ello, mantiene su sección de cocina en el programa, en la que es habitual ver los piques que le realizan a sus platos tanto Jorge Javier Vázquez como otros colaboradores. Pero el pasado 8 de junio, la de Paracuellos del Jarama acabó harta de estos comentarios.

Belén Esteban en 'Sálvame'

La colaboradora se encontraba preparando unos champiñones rellenos, mientras que el catalán bromeaba con los ingredientes, como con el grosor y el tamaño del champiñón. Después de esto, Vázquez le preguntaba por la dificultad del plato, a lo que ella valoraba de nivel medio. El presentador se sorprendía, ya que no veía la complicación que podía tener freír los champiñones y meterlos en el horno. "Yo hago las recetas que me dicen", se justificaba Esteban. "Pues nada, cariño. ¿Qué quieres que te haga el jueves?", decía visiblemente molesta.

Vázquez no comprendía la complicación de meter en el horno los champiñones. "No es meterlo en el horno, esto lleva un proceso antes que estás viendo. Si estás mirando para Valldeperas no es mi problema", comentaba Esteban en relación a las bromas que el director del programa le pide a Jorge Javier Vázquez que realice. "Cortar trocito de jamón y de cebolla tampoco es hacer una emulsión", replicaba el catalán. "Estoy harta de las recetas", se quejaba la colaboradora.

Continúan las bromas

El enfado de Belén Esteban iba en aumento, y es que desde plató bromeaban con su ignorancia sobre lo que es el eneldo. Jorge Javier Vázquez continuaba incidiendo en la sencillez del plato: "Los directores me dicen que haga cosas sencillas que pueda hacer en su casa", revelaba. "Ah vale, porque tú sabes cocinar mejor, ¿no?", le picaba su compañero. "Mejor que tú seguro", se defendía la madrileña. Ya habiendo terminado la conexión con ella, a Esteban se le quedó el micrófono abierto: "El cachondeíto que tiene con las recetitas, la madre que lo parió", se la oía decir en plató.