Por Beatriz Prieto |

El mes de junio ha llegado y, con él, está más cerca el final de 'Sálvame', presente en cada emisión a través de la cuenta atrás que puso el equipo en plató tras conocer la cancelación del formato. Una imagen que, en la tarde del lunes 5 de junio, durante la emisión en MiTele Plus, desató la emoción de Belén Esteban, quien no solo señaló lo mucho que extrañaría a sus compañeros, sino que incluso manifestó su agradecimiento hacia Mediaset España.

Belén Esteban se emociona al pensar en el final de 'Sálvame'

En un momento de la emisión, Adela González se dirigió a una distraída Esteban, quien. No lloro de tristeza, pero voy a echar mucho de menos todo: a mis compañeros, al público, a mis jefes, a mi equipo.... Hemos discutido, nos hemos matado, nos hemos querido con locura", declaró la madrileña.

Asimismo, la colaboradora desveló que "este fin de semana he estado en Sevilla y no sabéis la de gente, igual que muchos nos ponen verdes, que con cariño me hablaba de todos mis compañeros y del programa que hemos hecho". "Y tengo que decir una cosa y lo diré siempre: ''Sálvame', para mí, ha sido y será el programa de mi vida'", recalcó Esteban. La colaboradora compartió además "lo que más me emociona": "Toda esa gente mayor que me para y me dicen: '¿Qué vamos a hacer?'. No os preocupéis, que la vida sigue".

"A mucha gente la considero mi familia"

Minutos después, al abordar sus declaraciones en una de sus últimas entrevistas, Esteban insistió en que "también me emociona porque he estado aquí mucho tiempo, he vivido muchas cosas, pero la rutina de ver a mi gente... tienes como una unión y que te lo quiten, te da pena". "Pero yo estoy muy agradecida a Mediaset. Muy agradecida. Porque en catorce años que llevo aquí, he podido hablar de lo que me ha dado la gana y sin ninguna dictadura, entonces me siento muy orgullosa de que Mediaset nos haya dejado estar aquí catorce años. Pienso que nos deberían haber dejado toda la vida, pero bueno", lanzó la colaboradora, quien aseguró que "a mucha gente de aquí la considero mi familia".