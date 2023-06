Por Fernando S. Palenzuela |

Ana Obregón ya está en España, aunque la noticia de su vuelta de Miami ha sorprendido a algunos, como Alessandro Lecquio, que aseguró no tener ni idea de la fecha en 'El programa de Ana Rosa'. 'Sálvame' también se ha hecho eco del esperado regreso de la polifacética presentadora junto a su nieta Ana Sandra y ahí ha tenido a Belén Esteban como su principal defensora.

Ana Obregón en su llegada a España con Ana Sandra

"Ana sabía el día que iba a venir,", comentaba la colaboradora en el espacio de La Fábrica de la Tele el pasado 31 de mayo. "No ha habido ninguna filtración de nada. A mí lo que me ha sorprendido es [...]", dejaba en el aire después de lo que dijo el también abuelo de Ana Sandra.

Durante la emisión del magazine matinal esa misma mañana, Joaquín Prat preguntó a su compañero si iría a ver a su nieta, pero este eludió responder. Después de insistir de nuevo el presentador, contestó: "No te he respondido porque sabes perfectamente que como todos los temas relacionados con mi hijo no voy a hablar". No obstante, algunos como Kiko Hernández consideraban que no se iba a producir ese encuentro, pues la relación entre ambos podría estar muy dañada.

Belén Esteban irá a verla

Desde el plató de 'Sálvame' preguntaban a Belén Esteban si ella iría a conocer a la pequeña, a lo que la de Paracuellos del Jarama respondía afirmativamente. "A mí me ha invitado a verla y voy a ir a conocerla, por supuesto". Poco después, se reabría el debate sobre la razón que motivó a Ana Obregón a tener una hija por gestación subrogada de su hijo y si todo respondía a un intento por sustituir la muerte de este con un bebé. Alonso Caparrós era uno de los que se mostraban más críticos con la presentadora, pero entendía que "es una situación muy delicada y complicada y no es fácil dilucidar si Ana lo tiene mezclado o no".

En este punto, Esteban salía en su defensa: "Ella no ha tenido a esta niña para olvidar a su hijo. Ella ha tenido a esta niña porque su hijo le pidió tres cosas". Tras recordar que Aless Lequio habría pedido a sus padres que sacasen adelante la fundación, el libro y que utilizaran su esperma para que tuviera descendencia, la tertuliana se ponía de su parte, asegurando que ella también lo habría hecho. Por último, dejaba claro que "el luto cada uno lo vive a su manera" y, por eso mismo, entendía parte del posicionamiento de Alessandro Lecquio.