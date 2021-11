La guerra parece haber comenzado entre dos rostros de Mediaset España. Samanta Villar y Belén Esteban se han enzarzado en una lucha de reproches televisados, aunque desde cadenas diferentes. Si el final de octubre estuvo marcado por las brutales declaraciones de la periodista relativas a Andrea Janeiro, días después, la de San Blas ha cargado con todo el equipo.

Belén Esteban y Samanta Villar

Desde un primer momento, 'Sálvame' tenía este asunto en su escaleta y, tras un primer cebo, Belén Esteban ya dejó ver cuál era su punto de vista, sin paliativo alguno: "Samanta Villar está mintiendo porque yo en ningún momento le dije nada. Yo tampoco me he hecho una prueba de predíctor y he parido delante de todas las cámaras de España. A mí no me ha echado de ningún sitio nadie", sentenció.

Sin embargo, no todo iban a ser ataques, pues supo ver que había errado en el pasado: "No tenía que haber hablado tanto de mi hija, lleva razón, pero a mí me dijeron para y yo paré de hablar", aseveró delante del resto de colaboradores. Poco a poco, el discurso iba variando, mostrando gran incomprensión respecto a lo que estaba pasando: "Me hace mucha gracia esto de Samanta, porque me ha llamado mil quinientas veces para salir en su programa. ¡Yo es que alucino!".

Poco a poco, Belén siguió dando explicaciones del porqué de su comportamiento, tratando de justificarse con una defensa a su familia y sus derechos: "Lo seguiré haciendo, pero a mí nadie me ha echado de ningún plató ni he vendido mi prueba de embarazo ni mi parto en directo", aseguró en tono de reproche. Parece que las alfombras se han levantado, eso sí, con mucho más polvo de lo esperado.

Más respuestas en 'Sálvame naranja'

Los minutos de programa iban pasando y ya en la versión naranja de 'Sálvame', Belén Esteban volvió a abordar el tema, a petición del programa: "Mi caso no tiene nada que ver con otros casos. [...] Si por mí fuera, seguiría hablando. No hablo por ello, no por nadie más. No sabe la suerte que tiene el padre y muchas personas", reiteró. Justo después de esas palabras, la colaboradora le dedicó un "así que ya", echando leña al fuego que Samantha prendió: "Tú has vendido tu embarazo a tu programa y yo no te dije nada!".

Asimismo, quiso mostrar su incomprensión ante una comparativa de su historia con la de Rocío Carrasco y Antonio David Flores: "No puedo más. ¡Mi marido, por no salir, no salió ni en la exclusiva de su boda!", afirmó elevando el tono de voz. "La Fiscalía tenía que haber hecho hace muchos años. Yo no he cobrado todo, he cobrado mucho dinero, pero también he hecho cosas gratis. La Fiscalía también debería haber actuado cuando dijeron lo que dijeron en Canal Sur", finalizó.