Terelu manda un contundente mensaje a 'Sálvame' y amenaza (otra vez) con abandonar 'Viva la vida'

La filtración de los audios de Alejandra Rubio está dando mucho de qué hablar y, desde un primer momento, Terelu Campos se ha mostrado muy en contra de que esto estuviese ocurriendo en 'Sálvame', donde tantos años estuvo trabajando. No es de extrañar, por tanto, que durante su participación el sábado 19 se septiembre en 'Viva la vida' volviese a salir el tema.

Terelu Campos, en 'Viva la vida'

El este programa, Terelu escuchó lo que opinaban al respecto sus excompañeros de 'Sálvame', y la colaboradora tiene claro que todo es una campaña contra ella, para hacerle daño, pues ellos saben que su punto débil es Alejandra, y si hablan mal de ella, Terelu sale en su defensa. "Es mi hija y me duele (...) Sacad toda la artillería pesada pero contra mí, matadme a mí", pide al equipo de 'Sálvame' solicitando que dejen de atacar a su hija. Carmen Borrego, también presente en el plató, añadió: "Lo que se le hace a mi familia se me hace a mí".

Las hermanas Campos se van del plató

En la misma entrega de 'Viva la vida', Amador Mohedano fue entrevistado en directo por teléfono. Él ha criticado el comportamiento de Borrego en platós, ha preguntado por qué están ahí si nunca hablan y ha ironizado diciendo que eso es porque son las Campos. Las hermanas se enfadaron, amenazaron con abandonar y acabaron yéndose del plató, ganándose una regañina posterior de la presentadora Emma García.

Al ver que las colaboradoras se marchaban, García cortó la llamada y pidió explicaciones a Terelu y Carmen. "Me parece que Amador puede dar su opinión, me extraña que os vayáis, en fin. Vamos a ser más profesionales", comentaba la presentadora, mientras que Terelu aseguraba: "Yo he vuelto por respeto al directo ya ti", mientras que Borrego estaba indignada por las palabras de Mohedano.