Belén Esteban se cabrea con el director de 'Sálvame': "Porque te quiero no voy a decir lo que pienso"

El programa del lunes 9 de diciembre de 'Sálvame' fue muy especial, entre otras cosas, por la sorpresa que les trajo Carlota Corredera al resto de colaboradores. La presentadora reunió en el centro del plató a Belén Esteban, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Antonio Montero, Gema López y Lydia Lozano para darles una gran noticia: "Una conocida marca de mayonesa ha puesto en marcha un concurso para buscar la mejor ensaladilla rusa de Europa", explicó entusiasmada.

Belén Esteban en 'Sálvame'

Nada más soltar el bombazo algunos de los tertulianos como Montero o Lozano se mostraron entusiasmados con la idea de preparar la ensaladilla ganadora. Sin embargo, estas palabras no han sentado del todo bien a la conocida "Princesa del pueblo", que no ha tardado en dirigirse a cámara para hablar directamente con el director de 'Sálvame': "Alberto, porque te quiero no voy a decir lo que pienso en este momento", comentó enfadada. "Me pasé una mañana entera haciendo ensaladilla y le traje un táper (...), lo hice con todo el amor y le grabé todo el proceso para que viera que no la había comprado", añadió la locutora.

Carlota Corredera no entendía por qué la colaboradora se había dado por aludida, ya que como bien aclaró en mitad del programa, se conocen desde hace casi veinte años y no sabía que esta era una experta en ensaladilla rusa. Esteban ha deducido que el director quería sonsacarle su receta secreta: "El truco lo tengo en la mayonesa que me ha enseñado mi madre", revelaba la colaboradora. "¡No voy a dar mi receta!".

Belen acusó a parte del equipo de 'Sálvame' de no haberle dicho nada antes de lo del concurso: "Rocío, tú eres mi amiga, te he oído reírte y no me has dicho nada. Os vais a enterar, os va a hacer los filetes rusos quien yo os diga", dijo la tertuliana, al mismo tiempo que Gema López no daba crédito de que Belén fuera una experta en "platos rusos": "Todo viene de Rusia", comentaba entre risas a sus compañeros.

Belén Esteban, Kiko Matamoros y Carlota Corredera en 'Sálvame'

La conductora del programa ha procedido a explicar la dinámica del concurso: "Cada canal autonómico y estatal ha elegido un representante para que participe en el concurso, todos los candidatos harán ensaladilla en sus programas y un jurado experto decidirá cual es la mejor. El ganador irá a la final que se celebra en Moscú, en Rusia, en marzo de 2020", argumentaba Corredera. Y aunque los colaboradores de 'Sálvame' tenían bastante claro que Esteban sería la elegida, no estaban en lo cierto porque en realidad la escogida ha sido Lydia Lozano. "No quiero, no quiero" fueron las primeras palabras de la colaboradora al saber que sería la próxima representante de Mediaset.

Trabajo en equipo

Tras conocer la decisión, el equipo de 'Sálvame' se enfrentaba a un gran problema, ya que Lydia Lozano confesó en directo que nunca había preparado un plato de ensaladilla rusa. ¿Qué podían hacer? Carlota Corredera encontró la solución perfecta: "Lydia va a Rusia, pero la ensaladilla nos la hace Belén Esteban", sugirió la presentadora con el fin de contentar a todos.