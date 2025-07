Por Sandra Alcaide Barrón |

'El show de Bertín', de Canal Sur, llevaba tres meses sin contar condebido a la participación de Bertín Osborne en ' Tu cara me suena 12 '. El presentador regresaba tras la suplencia de Manuel Díaz "El Cordobés" tan solo una semana después de que hiciera

"Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí y en casa. Empiezo yo otra vez", decía entre risas. Al hacer su entrada triunfal después de tanto tiempo, alguno de sus colaboradores como El Sevilla no pudieron evitar preguntarle qué tal había estado durante su experiencia en 'Tu cara me suena'.

Manuel Díaz "El cordobés" como presentador de 'El show de Bertín'

A partir de aquí, Bertín Osborne le confesaba algunos de sus pensamientos durante este tiempo: "Os he echado muchísimo de menos, pero lo he pasado muy bien". Además, el cantante confesaba que al principio pensó en abandonar el programa: "Las primeras semanas, pocas pero algunas, estuve a punto de tirar la toalla y decir 'que le den por saco, me voy. Yo ya no puedo más'".

Además, se dirigía también al público para contar otra de las cosas que le sorprendieron durante su participación en el concurso. "Señores, yo nunca en mi vida, jamás, me he maquillado. Llega el primer día, primer programa: tres horas. Entraba uno: 'Yo te voy a hacer la barba'; llegaba otra: 'Yo te voy a hacer las pestañas y los ojos'; y otra: 'Te voy a poner las lentillas'", contaba de forma anecdótica.

Bertín Osborne imitando a Kiss en 'Tu cara me suena 12', en una actuación con la que se llevó la victoria de la gala

¿Qué más ocurrió en 'El show de Bertín'?

Tras este breve análisis de sus paso por el programa, los colaboradores le hacían ver que el sentimiento de añoranza había sido mutuo. Además, El Sevilla daba paso a una de las reporteras del programa, que había salido a las calles a preguntar a la gente si también habían echado de menos a Bertín Osborne en 'El show de Bertín'. La respuesta por parte de la población andaluza era absolutamente unánime desde declaraciones como "lo he echado de menos y estaba deseando que volviera" a "tenía muchas ganas de que volviera, sin él no es lo mismo".