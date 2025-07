Por Beatriz Prieto |

Como se desveló en la emisión de ' Tu cara me suena 12 ' del viernes 27 de junio,, a falta de dos galas para concluir la emisión. Un reto en el que el cantante estaría arropado por la artista "original" a la que debía imitar, su amiga María del Monte , quien

A falta de unos días para que Antena 3 emitiera la última semifinal, en la que se podría ver la imitación de Osborne, el programa capitaneado por Sonsoles Ónega emitió un vistazo de los ensayos del concursante, quien se mostró reticente a ponerse unos zapatos de tacón o la peluca, aunque sí se animó a lucir una falda sobre los pantalones o ponerse un mantón sobre los hombros.

'Y ahora, Sonsoles' muestra los ensayos de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena' a María del Monte

"¿Cómo voy a imitar yo la voz de una mujer? No me sale. ¿Tú te crees que no lo he hablado con ella? Ella no puede hablar de la risa que le entra", desveló el madrileño, sobre la propia Del Monte. "No puedo decir mucho", aclaró la artista y colaboradora, a sus compañeros, antes de reconocer que, cuando vio a Osborne "presuntamente vestido de mí, y veo al hombre o la mujer más fea y más horrorosa que he visto en mi vida".

"Estaba vestido de nada, que es lo peor que puede hacer una persona", insistió la colaboradora que, tras mirar "para arriba" al concursante, "le digo: 'Eres la giralda vestida de gitana, pero muy feo'". "Llegué a decirle que no sé si me gusta o me da susto", confesó Del Monte, para después desvelar de Osborne que "se llevaba todo el rato mirándose el pechito, se gustaba".

María del Monte revive su actuación con Bertín Osborne en 'Tu cara me suena'

"No podía ni cantar"

Asimismo, 'Y ahora, Sonsoles' pudo mostrar parte de la actuación de Osborne y Del Monte, aunque sin audio. "Yo no podía ni cantar", confesó Del Monte. La sevillana desveló que Osborne "llevaba unas botas como si estuviese imitando a Coyote Dax", en lugar de tacones, tras lo cual bromeó con que, de las dos personas de la imagen, ella era "la más mona". "El peor rato que he pasado en mi vida ha sido tener que cantar mirando eso. No podía", reconoció Del Monte que, a pesar de todo, confesó que fue un momento "inolvidable". "Y Lolita tuvo su percance: se hizo pis cuando nos vio en esa batalla", remató la cantante.