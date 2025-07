'Tu cara me suena 12' completa su lista de finalistas tras la inesperada renuncia de Bertín Osborne

Por Julia Almazán Romero |

A solo una semana de la gran final,y con una retirada que nadie esperaba:tras su desternillante interpretación de María del Monte , junto a la propia sevillana.

"Prefiero que en la final entre el siguiente concursante y yo me voy fuera", anunció de forma inesperada el cantante, que se colaba en la final con 206 puntos. Un puesto que rechazó con el argumento de que "he venido a pasarlo bien y divertirme", dejando atrás la competición, lo que provocó que Esperansa Grasia pasara a convertirse en la quinta finalista. "Me gustaría decir algo, pero no me lo esperaba", reconocía la influencer, que había acumulado 195 puntos a lo largo de la edición.

Esperansa Gracia junto a Dany Hoyos en la final de 'Tu cara me suena'

Por lo tanto, Esperansa Gracia tras actuar imitando a Miley Cyrus, se unió a Melani García, que ya tenía asegurada la final al haberse hecho con la victoria en ni más ni menos que cinco ocasiones durante la edición. El resto de sus compañeros se la jugaba a una sola carta, pero esto no añadió presión a Ana Guerra, quien bordó su actuación como Luciano Pavarotti, y se convirtió en la tercera finalista al acumular un total de 233 puntos en la clasificación general.

Por delante de la canaria, el segundo puesto en la final lo ocupó Mikel Herzog Jr.. que sorprendió con un dueto junto a su madrina Nina en 'Nacida para amar', con el que alcanzó los 244 puntos. Gisela también logró convencer con su número musical interpretando a Adele que, aunque no fue su mejor actuación, se aseguró una merecida cuarta plaza en la final con 228 puntos.

Manel Fuente junto a los concursantes de 'Tu cara me suena 12' en la última semifinal

Sus actuaciones en la final

De este modo, Yenesi, Manu Baqueiro y Goyo Jiménez se caían de la competición al quedar a la cola con 170, 167 y 166 puntos respectivamente. No obstante, como es habitual, actuarán sin presión en la gala final, en directo, con imitaciones por ahora desconocidas, a excepción de la de Osborne, que se decantó por ponerse en la piel de ACDC.

Mientras, como finalistas, Melani y compañía pudieron escoger sus últimas imitaciones de la edición: la benjamina se decantó por la interpretación de Anne Hathaway en la película de 'Los miserables', Herzog escogió al estadounidense Benson Boone; Ana Guerra a Melody; y Gisela, a Pink. Una lista que quedó incompleta, a falta de conocer la elección de Esperansa, a quien la renuncia de Osborne pilló totalmente por sorpresa.