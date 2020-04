Bigote Arrocet, en paradero desconocido: Un amigo asegura que no consigue localizarlo

El entorno más cercano a Bigote Arrocet se encuentra preocupado por él. El cómico lleva varios días sin dar señales de vida, puesto que no hay manera de ponerse en contacto con él y localizarlo. Su íntimo amigo Tony Antonio asegura que hablan con mucha frecuencia y que la última noticia que conoció de él fue que se encontraba en Panamá, adonde había tomado un vuelo un día antes de que se decretara el estado de alarma en España.

Bigote Arrocet

Según apuntaban desde 'Socialité', ellos tampoco habían logrado recibir noticias de la expareja de María Teresa Campos y se desconoce si continúa su estancia en el país latinoamericano o si, por el contrario, ha cambiado de ubicación. Uno de sus allegados asegura que su intención era buscar un vuelo con el que regresar a España, pero no ha vuelto a tener noticias.

El programa presentado por María Patiño consiguió hablar con Tony Antonio, quien les transmitió su preocupación. "No tengo respuesta de Edmundo. Está ilocalizable. Me extraña que no me haya contestado. Tendrá problemas", aseguraba. "Estaba en Panamá. No sé si habrá salido". Tony comenzó a preocuparse cuando le comunicó a Arrocet que el mago Montty, íntimo amigo de ambos, había fallecido y no volvió a saber nada más de él.

La razón de la marcha a Panamá

La razón de la marcha de Edmundo Arrocet a Panamá no se debe al coronavirus, sino a la necesidad de cumplir con la ley española. Alexis Ledgard, su presunto hijo, ha sido quien ha aclarado esto en una entrevista con La Vanguardia: "No tributa aquí y tiene que estar 181 días fuera de España para no tener que declarar aquí", revela, considerando, además, que fue "una irresponsabilidad" que huyera de España.