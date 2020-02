María Teresa Campos relata con dolor en 'Sábado deluxe' cómo ha sido su amarga ruptura con Edmundo

Una de las noticias más sorprendentes con las que terminó 2019 fue la ruptura entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. Tras conceder dos entrevistas fuera de Telecinco, la cadena a la que ha estado vinculada la comunicadora en los últimos años, la matriarca del clan Campos ha visitado 'Sábado deluxe' para contar lo difícil que fue su inesperada separación con el humorista.

María Teresa Campos, en 'Sábado deluxe'

En la conversación con Jorge Javier Vázquez, María Teresa Campos ha explicado que el principio del fin llegó el 29 de noviembre, día del cumpleaños de Edmundo, cuando en la celebración él le comunicó a la periodista que se marcharía a Málaga para acudir a un evento. La presentadora se sorprendió ante aquella información, despertando la ira del humorista, lo que dio lugar a una discusión que María Teresa no comprendía.

La comunicadora ha contado que su nerviosismo y "desesperación" en aquella pelea era tal que no recuerda que se dijeron exactamente, pero que nunca pensó que ese momento sería un punto de inflexión en su relación. Esa discusión ocurrió un viernes y tras un fin de semana separados por motivos laborales. El lunes, María Teresa Campos recibió un mensaje de WhatsApp en el que Arrocet le decía adiós y le expresaba su voluntad de ser amigos en un futuro. Ante la incertidumbre que sentía, la periodista decidió ir a la estación de Atocha a reencontrarse con él a su llegada de Málaga para hablar las cosas cara a cara, pero el humorista nunca apareció por el andén de la madrileña estación de tren: "Yo estaba desesperada", relató.

"No creo que haya estado con otras"

"Yo estaba muy mal. Me despertaba por la mañana y lloraba por cualquier cosa", ha confesado una nerviosa María Teresa sobre los días posteriores a su separación de Edmundo. Visiblemente emocionada, la periodista se ha sincerado con Jorge Javier: "No lo entendía". Su tristeza y la presión de los medios de comunicación siguiéndole a todas partes y preguntándole por el paradero de Bigote, hicieron que la presentadora se decidiera a mandar un comunicado para contar que ya no estaban juntos.

Tras el comunicado, muchos medios de comunicación comenzaron a especular con la posibilidad de que Edmundo Arrocet hubiera sido infiel a la periodista. María Teresa se ha mostrado dolida con esas especulaciones y ha manifestado que "no todo vale". Jorge Javier le ha preguntado directamente si cree que el humorista le ha podido ser desleal y la presentadora se ha sincerado: "No creo que haya estado con otras".

En el caso de que sí hubiera sido infiel, la periodista cree que le hubiera molestado menos que "otras cosas que han ocurrido". María Teresa Campos ha continuado explicando que Edmundo ha vuelto de Londres tras pasar unas semanas con sus hijos y que le ha culpado a ella de la ruptura, diciendo que él no quería terminar la relación con aquel mensaje y que lo está pasando "muy mal". La presentadora jamás pensó que su relación con el humorista podría terminar así y sigue sin comprender la errática y desconcertante actitud de Bigote Arrocet.

María Teresa y el sexo

María Teresa Campos durante su entrevista en el 'Deluxe'

Cuando la periodista ha comenzado a recordar algunos momentos de su relación con el humorista, Jorge Javier ha querido saber cómo era el sexo en la pareja y ha comenzado explicando que había visto su entrevista en 'La resistencia', donde una de las preguntas más famosas es acerca del número de relaciones sexuales mantenidas en el último mes. "¿Echas de menos el sexo con Edmundo?", ha preguntado finalmente el presentador de 'Sábado Deluxe'. Entre risas, María Teresa Campos ha confesado: "No me acuerdo".

"No voy a hablar de intimidades porque no me da la gana", ha comenzado diciendo la periodista ante la pregunta de si disfrutaba las relaciones sexuales con su expareja porque quería "respetarlo al máximo". Pero sí que ha querido hacer un apunte y es que Campos piensa que es mejor que la mujer sea mayor que el hombre porque "el problema" lo tienen ellos, despertando así las risas y los aplausos del presentador y del público.

María Teresa ha explicado que considera que el sexo "es importante, pero no lo más importante" en una relación de pareja. "A veces se entiende mejor uno con uno mismo", ha dicho la presentadora, despertando otra vez las carcajadas de los presentes en plató. Una opinión que la periodista ya había compartido en el programa de Broncano, cuando afirmó que "a falta de pan, buenas son tortas".