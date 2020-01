Alexis Ledgard, supuesto hijo de Bigote Arrocet, quiere demandarlo y reclamarle una pensión

La visita de Alexis Ledgard, supuesto hijo de Edmundo Arrocet, a 'Sábado deluxe' para someterse al polígrafo ha dejado numerosos titulares, entre los que destacan su deseo por demandar al humorista para reclamarle las pensiones impagadas durante todos los años en los que Bigote no ha ejercido sus obligaciones como padre. Antonio Rossi quiso saber si lo hacía "por venganza". Visiblemente nervioso y entre balbuceos, Alexis defendió su postura alegando que Bigote nunca le había sido sincero: "Me ha engañado toda la vida".

Alexis Ledgard, supuesto hijo de Bigote Arrocet, en 'Sábado Deluxe'

Entre las duras afirmaciones que ha hecho Alexis Ledgard también llama la atención que piense que su padre nunca le ha querido y que asegure que este no quería que su madre siguiera adelante con el embarazo. Ha explicado que Arrocet no le reveló esa información, sino que fue su madre la que le contó "no hace mucho" que el humorista no quería que tuviera al bebé. Kiko Matamoros le preguntó si sabía por qué la expareja de María Teresa Campos pensaba así, a lo que Alexis ha respondido: "Él ya tenía su vida, pasó y lógico que no le conviniera".

Cuando Lydia Lozano ha puesto en duda que Bigote sea el padre de Alexis, este se ha defendido diciendo que él sabía perfectamente desde que era pequeño la identidad de su progenitor: "Él me ha visitado durante toda la infancia". También ha contado que lo llamaba asiduamente y que incluso llegó a ir al teatro en Madrid para verlo cuando Edmundo Arrocet actuaba en la capital.

"Cobraste por vender a tu padre"

Durante la entrevista, Rafa Mora quiso saber si Alexis había dado alguna vez un "chivatazo" a la prensa para que los paparazzis le captasen junto a Arrocet. El supuesto hijo del humorista negó vehemente esa acusación y aseguró que únicamente había cobrado por las entrevistas que había realizado con el "visto bueno" de Bigote. El colaborador transmitió las palabras de su fuente, que desmontarían la de Alexis: "Me dice esta persona que puede corroborar que tú cobraste por vender a tu padre".

Alexis Ledgard contó en 'Sábado Deluxe' que se plantea demandar a Edmundo Arrocet

"Te perdono todo, cuídate"

Alexis Ledgard ha sacado a la luz un mensaje que su supuesto padre biológico, Edmundo Arrocet, le escribió el pasado 14 enero para expresarle su confusión ("no sé qué pretendes") y explicarle que él no cree necesario que tenga que hacerse las pruebas de paternidad: "Me duele mucho tu duda, más que nada porque nunca lo he negado y por el daño que le haces a tu madre con esa actitud". No obstante, el humorista despidió el mensaje de forma positiva: "Te perdono todo, cuídate". Sin embargo, todavía no ha recibido una contestación de su supuesto hijo, que ha preferido contar su historia en un plató.