El cabreo monumental de María Teresa Campos: "Muchas parejas se separan y no se monta este circo"

María Teresa Campos no acabó el 2019 de la mejor manera. Después de seis años de relación con Bigote Arrocet, la presentadora de televisión mandó un comunicado a 'Viva la vida' para que sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos lo leyesen e hiciesen pública su ruptura amorosa con el cantante. Ahora, pese que han pasado las semanas, el tema no ha dejado de ser noticia, especialmente después del paso de la comunicadora por'La resistencia'. No son pocos los medios que "persiguen" a la comunicadora para conocer todos los detalles de su estado anímico tras haberse separado.

María Teresa Campos harta de hablar sobre su ruptura amorosa con Bigote Arrocet

El regreso de Bigote a España

Desde que se hizo pública la ruptura, Bigote ha permanecido en Londres ajeno al foco mediático y a las acusaciones de la familia Campos. Pero cual fue su sorpresa, que al aterrizar en Madrid el lunes 20 de enero, una multitud de periodistas estaban esperándole en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, para conocer su versión sobre la ruptura con la presentadora: "Me tenéis anonadado porque todo lo que me estáis contando me pilla a mí completamente desprevenido", declaró el cantante mientras caminaba por los pasillos de la terminal.

Pero no ha sido el único en hablar y es que la comunicadora, cansada del tema y de insistir una y otra vez a los medios que "cierra la puerta a la reconciliación" con el argentino, ha mostrado su enfado ante las cámaras de 'Sálvame' por preguntarle sobre el regreso de Arrocet a España: "No me interesa. ¿Podéis cambiar de conversación?", declaró María Teresa, bastante molesta. La insistencia de la prensa solo consiguió que la presentadora acabase cargando contra los periodistas: "No es que no sepa nada, es que no voy a contestar nada porque llevamos ya mucho tiempo y hay muchas parejas que se separan y no se monta este circo", concluyó, totalmente ofuscada con los periodistas.

La visita de María Teresa Campos a 'La resistencia'

El programa presentado por David Broncano arrancó el lunes 20 de enero con un especial llamado "Yaya's Week". La semana empezó con la entrevista a María Teresa Campos y uno de sus comentarios más sonados durante su visita al espacio de #0, fue uno en el que concretamente hablaba sobre su experiencia como protagonista de 'El cielo puede esperar'. La tertuliana aprovechó la ocasión y acabó aludiendo a la repentina desaparición de Bigote: "Simula ser un funeral y yo pensaba que era el mío, pero luego me he dado cuenta de que era el de otro porque no le he vuelto a ver. Se habrá muerto", comentó entre risas en el plató del espacio de Movistar+.