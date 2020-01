María Teresa Campos está "de luto" por Edmundo en 'La resistencia': "No le he vuelto a ver, se habrá muerto"

No era la primera vez que María Teresa Campos pisaba el escenario de 'La resistencia', pero esta vez lo hacía como invitada, llevando regalos, dejándose llevar, abriendo la caja y respondiendo a las habituales preguntas. La presentadora fue al programa con ganas de pasárselo bien y darlo todo, siendo esta una de sus primeras entrevistas tras su ruptura con Bigote Arrocet.

María Teresa Campos, en 'La resistencia'

Después de bailar en el plató, David Broncano le preguntó si ella salía de fiesta, algo que Campos negó alegando estar "de luto por el muerto". Lo comentaba entre risas, por lo que sus frases no estaban cargadas de gravedad. Aun así, quiso explicar a qué se refería, sin dar nombres, pero dejando claro que eran por Arrocet. "El otro día me llama Movistar para hacer mi funeral, que están empeñados en matarme", hablando de cuando participó en 'El cielo puede esperar'.

Grabado antes de su ruptura, pero emitido después de que ocurriera, generó bastante expectación la participación de Edmundo. Con una sonrisa en la boca, Campos siguió hablando de esta experiencia: "Simula ser un funeral y yo pensaba que era el mío, pero luego me he dado cuenta de que era el de otro porque no le he vuelto a ver. Se habrá muerto". "Yo te estoy siguiendo el rollo pero no sé de qué estamos hablando", comentaba Broncano, algo perdido en la conversación.

Lo que molestó a Campos de Bigote

Antes de que acabara la entrevista, apareció Candela Peña, gran admiradora de la periodista diciéndole: "Eres un puto sueño" y "Qué titularaco", en referencia al de "Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo". El momentazo cuando le hizo entrega de un regalo: "Te traigo el mundo. El mundo es tuyo", dándole una pequeña bola del mundo. Pasados escasos minutos, volvió a salir el tema de Bigote, contando su expareja una mala experiencia reciente: "Ha habido una expresión que no me gustó en el mensaje de cuando fui a 'El cielo puede esperar', que me dijeron cosas maravillosas", comenzaba a decir Campos para soltar cuál fue la que le molestó: "No quiero que me humilles más".

Candela Peña la defendió "a muerte" declarando que "hay veces que los muchachos, si están con una tía fuerte, ellos mismos se vienen abajo. Y te lo echan a ti". La presentadora tomó la palabra añadiendo: "Cosa que no hacemos nosotras, que nos sentimos orgullosas", a lo que la actriz matizó: "Porque nos han educado para eso. Ellos se van a cazar y tú aquí en el poblado con el niño".