'Billions' y 'Black Monday' dividen sus temporadas por la crisis del coronavirus

Las cadenas estadounidenses están remodelando sus parrillas para reducir en la medida de lo posible el impacto del coronavirus, que ha forzado a detener docenas de producciones en las últimas semanas. En el caso de Showtime, esa reorganización ha llevado a partir las nuevas temporadas de 'Black Monday' y 'Billions', que emitirán el resto de sus episodios más adelante.

Damian Lewis en 'Billions'

Ambos títulos estaban inmersos en sus respectivos procesos de producción cuando estalló la pandemia, por lo que se han visto paralizados, como indica Deadline. Así que la medida ha sido tomada ante la imposibilidad de ofrecer todos los episodios en un bloque. Mientras que la segunda temporada de 'Black Monday' ya estaba siendo retransmitida desde el 15 de marzo con una emisión doble, que se vio reducida a un solo episodio por semana; la quinta entrega de 'Billions' tiene programado su lanzamiento para el 3 de mayo.

Ambos títulos se pueden ver en Movistar+, cuyos usuarios se verán afectados por la fragmentación, que se hará patente tras el sexto episodio en el caso de 'Black Monday' y del séptimo en el de 'Billions'. Por el momento, se desconoce cuándo se producirá el regreso de ambos títulos, ya que todo dependerá de cómo recupere la industria del entretenimiento la actividad una vez disipada o controlada esta amenaza global.

Adelanto para compensar

La consecuencia directa de esta división es el adelantamiento de la fecha de estreno de la tercera temporada de 'The Chi', que salta del 5 de julio al 21 de junio para llenar ese prematuro vacío de 'Billions'. De esta manera, el único título que no se ha visto afectado ha sido 'Penny Dreadful: City of Angels', que mantiene su lanzamiento para el 26 de abril al haber sido completada con antelación.