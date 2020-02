Taika Waititi prepara 'The Auteur', una sátira sobre Hollywood con Jude Law como protagonista

Con 'The New Pope' finalizada apenas hace una semana, Jude Law ya tiene en su horizonte un nuevo proyecto televisivo capitaneado, en esta ocasión, por Taika Waititi. El director y actor neozelandés responsable de "Jojo Rabbit" prepara para Showtime una miniserie titulada 'The Auteur' que, si las negociaciones llegan a buen puerto, tendrá como protagonista a Law.

Jude Law y Taika Waititi

La ficción, co-escrita por Waititi y el guionista Peter Warren, pretende ser una sátira de Hollywood contada desde el punto de vista de un excéntrico "auteur". Se desconoce cuándo arrancará la producción, pero Law está a punto de empezar a filmar la tercera entrega de la franquicia "Animales fantásticos", mientas que Waititi comenzará a finales de este año la producción de "Thor: Amor y Trueno".

Un arranque de año inmejorable

Law arrancó el 2020 con el estreno de la segunda temporada de 'The Young Pope' de HBO, que pasó a llamarse 'The New Pope' y en la que compartió protagonismo con John Malkovich, y en mayo estrenará 'The Third Day', una miniserie co-producida por HBO y Sky. Además, el británico ha estrenado recientemente el thriller "El ritmo de la venganza", con Blake Lively, y próximamente le veremos en "The Nest" junto a Carrie Coon.

Waititi viene de ganar un Oscar al mejor guión adaptado para "Jojo Rabbit" y acaba de terminar la producción de la comedia deportiva "Next Goal Wins", protagonizada por Michael Fassbender y Elisabeth Moss. Actualmente está escribiendo "Thor: Love and Thunder", el film en el que Chris Hemsworth cederá el Mjolnir a Natalie Portman.