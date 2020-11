Bob Pop: "La televisión les vino muy bien a Carmen de Mairena y a La Veneno para aceptarse a sí mismas"

La vida de Carmen de Mairena se ha convertido en una serie gracias a la plataforma Storytel con el subtítulo de "Una vida trepidante por detrás y por delante". Con este proyecto sonoro, conocemos en profundidad su figura a través del testimonio de quienes compartieron con ella alguna de las etapas de su vida, con un guion de Santi Villas y la narración de Bob Pop. Para conocer más sobre este proyecto, David Àvila desde el programa "Ja m'entens" de Catalunya Ràdio, les ha entrevistado a los dos, quienes han comparado la figura de Carmen con la de La Veneno y se cuestionan si habría posibilidad de una serie de televisión con la catalana.

Al igual que para preparar la serie 'Veneno', esta ha tenido que contar con declaraciones de muchas personas que conocieron a Carmen de Mairena. En ocasiones se encontraban testimonios contradictorios o incluso que demuestran que ella exageraba la verdad. Una de las similitudes que se puede encontrar entre las dos figuras es cómo les influyeron los medios de comunicación en sus vidas, ¿se aprovecharon de ella en la televisión o era un juego?

Carmen de Mairena y Cristina La Veneno

Bob Pop tiene claro que "era un toma y daca, eran supervivientes" y que "la televisión les dio el reconocimiento, eran dos mujeres que tardaron en reconocerse a sí mismas. La tele les dio esa imagen de espejo que les vino muy bien para aceptarse. No estaban en 'La Clave' ni programas muy intelectuales, pero jugaron a lo que les pedía el mercado". A colación de esto, Santi Villas añade que las dos "buscaban el reconocimiento pero no a un nivel profesional, sino al literal, que las reconocieran físicamente, tal y como son y lo que querían ser siempre", y que no eran "gente que pudieran valorar entre 27 ofertas; o estaban en el parque del oeste o al final de las Ramblas".

"No quisieron erigirse como iconos de ninguna lucha"

Siguiendo encontrando puntos de unión entre las dos, Bob Pop destaca que ambas "eran mujeres que no quisieron erigirse como iconos de ninguna lucha, bastante tenían como sobrevivir ellas para erigirse reivindicadoras de derechos". También es cierto que era otra época y ni siquiera se planteaban esa posibilidad. "Si lo hubieran sabido lo hubieran hecho para aprovecharse del momento. No eran muy inteligente, pobres, pero se aprovecharon de lo que pudieron", asegura Villas.

¿Podría tener su serie Carmen igual que la ha tenido Cristina? Santi Villas tiene claro que sí, porque son géneros muy similares. "Son personajes muy parecidos, incluso la vida de Carmen es más rica porque tiene más elementos y muchos más años, incluso le ha dado tiempo de vivir una pandemia mundial", añade Villas, quien minutos antes aseguraba: "La comparamos con Cristina La Veneno pero Carmen de Mairena tiene una vida anterior y posterior, tuvo las santas narices de presentarse a la Generalitat".

Javier Cárdenas participa en la serie

Javier Cárdenas, que trabajó con Carmen de Mairena en 'Crónicas marcianas', también participa en esta serie sonora y es así donde explica la relación que tenían. Continúa manteniendo el contacto con la familia de ella, Incluso iba a su casa a llevarle medicinas cuando estaba enferma. "Creemos que se reía de ella pero, y esto se explica en la audioserie, pero incluso muchas de las cosas las proponía ella. Tuvieron una relación que traspasó de lo laboral a lo personal. Realmente le hizo muy bien porque fue más feliz que nunca a los setenta", asegura durante la entrevista Santi Villas.