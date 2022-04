El bombazo de Lucía Sánchez en 'Baila conmigo': "Estoy embarazada de Isaac"

El tercer día desde el estreno de 'Baila conmigo' dejó tras de sí un desenlace difícil de olvidar, tanto para sus protagonistas como para los espectadores del dating show: Lucía Sánchez anunció públicamente que estaba embarzada de su exnovio, Isaac Torres, a quien conoció durante su paso por 'La isla de las tentaciones'. Un giro inesperado que llegaba, además, después de que ella se negara a ver un mensaje del catalán en el debut del programa, ante su rechazo por la forma en la que había terminado su relación.

Nagore Robles y Álvaro Boix arropan a Lucía en 'Baila conmigo'

Antes de que la gaditana lanzara su bombazo, el programa emitió una conversación en la que Sánchez contaba a Rosario Cerdán lo que había sucedido cuando encontró a Torres en su cama con otra mujer: "le tiré la ropa por la ventana a ella y no la encontraba". "Yo discutiendo con él en el salón y ella en mi cama, acostada, tapada. Y yo iba a buscarla a la habitación: '¡qué te largues!'", relató Sánchez, quien incluso había avisado el día antes al catalán de acudiría a casa a esas horas, por lo que su presencia no lo habría pillado de sorpresa. "Creo que esta hecho aposta para hacerte daño", apostó Cerdán, tras lo cual preguntó si había vuelto a tener contacto con Torres. "He tenido que hablar con él por fuerza mayor, que es lo que ya contaré, y ahora mismo no sé nada", contestó Sánchez, sin concretar.

Tras ese breve vídeo, Sánchez destapó su "secreto" sin rodeos, dejando boquiabiertos a los presentes: "estoy embarazada de Isaac". "Lo primero, enhorabuena", manifestó Nagore Robles, ante la agradecida gaditana. La vasca quiso saber también si "estás bien, estás contenta", recibiendo respuestas afirmativas por parte de la aludida. "Yo me comprometo el lunes a contarlo todo, pero yo necesito irme a mi casa, con mi familia. Tenía muchas ganas de decirlo. Estaba muy nerviosa ya y no podía más. No sabía cómo disimular", reconoció Sánchez, visiblemente emocionada. Por ello, la participante enseguida recibió el silencioso apoyo tanto de su compañero Álvaro Boix como de la propia presentadora, quien le dejó claro que "lo que queremos es que estés bien, así que, este fin de semana, tranquila, descansa. El lunes nos vemos y nos lo cuentas todo".

Primeras declaraciones de Isaac tras confesar Lucía en #BailaConmigo1A que está embarazada de él pic.twitter.com/cK1qapyd8D — Rafael García López ???????? ???????? ???????? (@RafaelGarciaLAF) April 1, 2022

"Era algo que teníamos que contar los dos"

La noticia generó un gran revuelo entre la audiencia del formato, sobre todo porque se producía después de que saliera a la luz el mensaje que Torres envió al programa y que Sánchez se negó a ver. Un vídeo en el que el catalán hacía cierta mofa hacia su exnovia y que sorprende aún más al conocer que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estaba al tanto del estado de la gaditana, como él mismo compartió en sus stories de Instagram.

"Creo que no era el momento, pero la verdad es que es una buena noticia. Al final, un hijo solo trae cosas buenas, creo, siempre lo he dicho", declaraba Torres. El catalán admitió ante sus seguidores que "no os lo había dicho antes porque había decidido respetarla, creo que era algo que teníamos que contar los dos". "Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer cargo yo de eso. Esperemos que vaya todo bien, para delante y que se cuide mucho ella, sobre todo, que esté bien", concluyó Torres.