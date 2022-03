'Baila conmigo', el nuevo dating show de Cuatro a cargo de Nagore Robles, aterrizó en las tardes de la cadena de Mediaset el miércoles 30 de marzo, con una entrega en directo. En ella, se mostraron las primeras horas de convivencia de Álvaro Boix y Lucía Sánchez con sus seis pretendientes, en la "mansión del amor", desvelando así las primeras tensiones en las que la gaditana era la gran protagonista, y que bastaron para que los seguidores del formato demandaran un canal veinticuatro horas, al igual que felicitaron a la presentadora por su trabajo.

Lucía Sánchez y Álvaro Boix en el estreno de 'Baila conmigo'

Tanto Boix como Sánchez se mostraron más que dispuestos a encontrar el amor e incluso confesaron sentir una buena conexión entre ellos: mientras que el valenciano confesó no tener contacto con su exnovia, Rosario Cerdán, tras su participación en 'La isla de las tentaciones', Sánchez dejó boquiabierta a Robles al compartir el motivo de su ruptura con Isaac Torres, a quien conoció en dicho reality. "Llego a mi casa y me lo encuentro que ha venido de fiesta, desnudo, en la cama, con una mujer", declaró la gaditana, tras lo cual tuvo que enfrentarse a las críticas que las pretendientas de Boix habían lanzado contra ella antes de conocerla en persona. "Me encanta, porque creo que les he dado una cachetada de humildad que ni ellas se esperaban", declaró la afectada.

A continuación, la presentadora desveló el hecho de que, durante el programa, podría llegarles información del exterior relacionada con ellos, momento en el que Sánchez advirtió que se marcharía en caso de que Torres apareciera en las imágenes. Una promesa que la gaditana cumplió en cuanto vio el rostro del catalán en la pantalla, por lo que abandonó el salón y no volvió hasta después de la publicidad. "Yo a este tipo de personaje ya lo he eliminado de mi vida. No quiero saber absolutamente nada de él. Ni para bien, ni para mal. Estoy aquí pasando página, en un sitio nuevo y no lo quiero ver nunca más", manifestó Sánchez, tajante. La gaditana, además, también había vivido un tenso momento con una de las pretendientas, amiga de Torres, cuando lo mencionó en su primer encuentro.

Lucía se LEVANTA y se VA al ver la cara de Lobo en la tablet







Todos al final del primer #BailaConmigo pic.twitter.com/Lba4oocuY1 — Rafael García López ???????? ???????? ???????? (@RafaelGarciaLAF) March 30, 2022

Venga gente, que si nos movilizamos mucho, a lo mejor nos ponen un 24 horas @Baila_ConmigoTV #BailaConmigo pic.twitter.com/qOcP1RVX7H — Queen Motomamista ????????? (@QueenLaMacha) March 30, 2022

Que esto no tenga un 24h es un insulto#BailaConmigo — Miss Darkness???? (@GHDarkness) March 30, 2022

Esta noche mientras todos duermen unos señores entrando a poner cámaras por las esquinas porque somos unos cansinos con el 24 h#BailaConmigo — Jenn (@_Jennex) March 30, 2022

Pero a ver que no me he enterado, esto tiene 24h o algo?

SINO QUE LO PONGAN JAJA#BailaConmigo https://t.co/IDIB5le7hf — Atakito????????????? (@bblackksheepp) March 30, 2022

pues sale de lunes a viernes. Lo mejor? La presentadora, nagore ????#BailaConmigo pic.twitter.com/bXAeN1lFFv — Biel Ramos (@biel_ramosss) March 30, 2022

Estoy tan orgulloso de ver a @Nagore_Robles al frente de su primer formato????. Además le pega muchísimo, aunque hoy está nerviosa, está muy mimetizada con el formato y se le notan las tablas que cogió en MyHyV. #BailaConmigo — Adry (@_Adry___) March 30, 2022

Mi Nagore lo ha hecho de ???? en su estreno de hoy ???????????? #bailaconmigo @Nagore_Robles — CARMEN NADALES (@Carmen__Nadales) March 30, 2022

Nagore está sobresaliente. Ojalá que el programa funcione porque sólo por ser un formato novedoso en televisión ya merece una oportunidad #BailaConmigo — BlaBleRos (@Blableros) March 30, 2022

Que quiten Ya Son Las Ocho y pongan #BailaConmigo a las 20:00 en Telecinco pic.twitter.com/2JGCTc6Pce — E.Sweet (@eliamsweet) March 30, 2022

Y si quitan ya el programa casposo de ya son las 8 y ponen bailan conmigo en tele5 mejor #BailaConmigo — Cristian (@cristianvalsan) March 30, 2022

Necesitamos un 24H ya, por favor Vasile @mediasetcom #BailaConmigo y me uno a la petición de que quiten Ya Son Las Ocho y pongan esto. — Fran Lamadrid (@Franlamadriddj) March 30, 2022

"Ha estado conmigo por puro interés"

Rosario y Álvaro se reencuentran en el estreno de 'Baila conmigo'

"Él que tanto se da de que no quiere saber nada de mí, ¿para qué viene aquí? ¿Para darse su puntito de gloria, porque aquí no puede estar?", lanzó la gaditana, sobre su expareja, para después rechazar ver el mensaje que Torres había enviado. "Él ha estado conmigo por puro interés y él se mueve por eso. Lo iba a hacer de todas maneras, porque lo que quiere es salir como sea, donde sea", criticó Sánchez.

La gaditana se convirtió así en centro de un arranque donde volvió a demostrar su carácter al criticar sin pelos en la lengua a sus pretendientes e incluso enfrentarse a uno de ellos por un desagradable comentario que había lanzado en su contra, a sus espaldas. El debut de 'Baila conmigo', además, concluyó con un potente gancho: el reencuentro entre Boix y Cerdán, quien pasaría la noche en la mansión. La emisión de dicha reunión, de hecho, se guardó para la siguiente entrega, despertando la curiosidad de los espectadores, muchos de los cuales demandaban un canal 24 horas para estar al tanto de lo que sucedía en "la mansión del amor" e incluso hubo quienes apostaban por emitir el programa en Telecinco.