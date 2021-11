El lunes 8 de noviembre, Telecinco despidió 'La última tentación' con un gran debate final en el que Jesús Sánchez sorprendió al reconocer que había sido infiel a Marina García a pesar de su final feliz en el reality. Una noticia que despertó multitud de comentarios, entre ellos, aquellos por parte de Isaac Torres y Lucía Sánchez Rodríguez, quienes terminaron enzarzándose en una dura discusión con Sandra Barneda. Las réplicas no solo despertaron multitud de aplausos en plató, sino que también acabaron provocando que el catalán abandonara un momento la instalación.

Sandra Barneda discute con Isaac y Lucía en el debate de 'La última tentación'

"Lo único que estoy viendo es que, estáis juntos, felicidades, pero tenéis una inquina para que esta pareja se rompa", señaló Barneda, en referencia a la pareja de sevillanos, en medio de una disputa con la pareja que se iniciaba ante sus constantes cuchicheos mientras cedía la palabra a otras personas presentes en plató. Unas palabras que pusieron en pie a Torres, que abandonó la instalación momentáneamente al no tener la oportunidad de defenderse. "Estoy hasta la polla. Me comen los huevos todos", se oía susurrar al catalán, mientras Barneda manifestaba su desconcierto ante el enfado del invitado. "Él no ha hablado, he hablado yo", defendió Sánchez, momento en el que la presentadora señaló que "estabais hablando entre vosotros". "Hay una cosa que se llama cuchichear, y os habéis pasado así desde que han entrado Marina y Jesús", acusó Barneda, despertando un nuevo aplauso en plató, antes de que Torres volviera a su sitio.

"Me parece una chiquillada. Irte de un plató me parece absurdo, estás aquí para hablar", añadía la presentadora. "Absurdo me parece que vengas con este discurso, cuando yo no he abierto la boca todavía", replicó el aludido, momento en el que intervenía Nagore Robles. "Sí lo has hecho. En la publicidad has dicho que tenías información sobre más infidelidades de Jesús", lanzó la colaboradora, enzarzándose en una discusión con Torres. "Lo que no puede ser es que lleve un mes tragando que soy un infiel y demás, y hay personas que se pueden equivocar como Jesús, y que digas que estoy intentando que lo dejen", defendió el catalán, tras lo cual pidió que "no me juzgues de una manera y a esta gente se les trate diferente". "Lo único que pido es que a todo el mundo se le trate igual", recalcó el participante, enfrentándose también con García. "¿Te has quedado tranquilo, Isaac? ¿Has dicho todo lo que tenías que decir?", planteó entonces Barneda, recibiendo síes como respuesta, a lo que la presentadora manifestó que "me alegro".

"Ha recibido críticas todo el mundo"

Isaac se enfrenta a Nagore Robles en el debate de 'La última tentación'

"Se me ha acusado de que no trato igual a todo el mundo y me da la sensación de que hay una competencia entre vosotros para ver quién queda mejor", opinó la barcelonesa, en medio de la tensión, desatando una nueva disputa con Torres en la que él la acusaba de que "nos has señalado a nosotros dos" de hablar "y somos todos". "Si lo hago yo y sale lo mío, tiene que salir lo de los demás también, ¿no?", manifestó el catalán, quien defendió que "no todo el mundo es perfecto ni hay relaciones perfectas, pues que lo sepan todo".

"Creo que cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Y quedar bien después de las actitudes que tenéis, es difícil, pero por parte de cualquiera", señaló Barneda, a quien se sumó Robles para opinar que, en cuanto al trato igualitario que solicitaban, "no lo hacemos nadie". "Estamos comentando un reality y es muy complicado porque entran emociones y sentimientos. También os digo que os interesa mucho, cuando queréis, estar en el programa una y otra vez, pero cuando comentamos algo que nos os gusta u os hiere, somos muy malos", acusó la colaboradora, tras lo cual subrayó que "aquí ha recibido críticas todo el mundo".