La relación sentimental entre Isaac Torres y Lucía Sánchez Rodríguez ha pasado por muchos estados desde que se conociesen en 'La isla de las tentaciones 3'. Ha habido de todo: sonrisas, amor, complicidad, pero también infidelidades, traición y lágrimas. Sin embargo, llegó el perdón, pero la sombra de una nueva deslealtad planea sobre la pareja televisiva.

Isaac Torres y Lucía Sánchez

Durante la tarde del miércoles 24 de noviembre, Marta Peñate acudió como invitada a 'Sobreviviré'. Precisamente, la natural de las Islas Canarias fue una de las primeras en enterarse de la bomba que contó Nagore Robles en pleno directo: "Va a venir una chica [...] porque ella dice que, en un bolo que ha tenido Isaac hace muy poco, se ha liado con él", aseveró, poniendo, presuntamente, sobre la mesa una nueva infidelidad de Lobo hacia Lucía.

La conductora del formato pidió a Peñate que llamase a Isaac para comunicarle cuál era la situación, aunque declinó deslizar la pantalla de su móvil: "Yo esperaría que Lucía tomase medidas en el asunto de una vez", sentenció Peñate, en caso de que se mostrasen pruebas "contundentes". Asimismo, cabe recordar que hubo prácticas sexuales que el exparticipante de 'Super Shore' hizo en las villas de 'La última tentación' cuando no había cámaras delante.

El cabreo de Isaac ante las acusaciones

El extentador no entró en directo durante la emisión de 'Sobreviviré', pero envió una batería de mensajes a Marta Peñate: "¡Es que no tienen pruebas, no hice nada, Marta, tío!", comenzó escribiendo. Asimismo, dejó entrever su hartazgo, asegurando que estaba "hasta la polla" de ese tipo de situaciones: "La gente se cree que soy malo y, al final, peco de inocente. ¡Qué asco da todo!". Ahora, queda por ver la reacción de Lucía y si, en caso de que fuera verdad, perdonaría otra infidelidad.