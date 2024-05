Por Alejandro Burrueco Marín |

La lista de concursantes de la edición especial de Supervivientes que celebra su 20º aniversario no para de crecer. Bosco Blach, sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú, será el cuarto concursante de 'Supervivientes All Stars', tal y como informa en exclusiva El Televisero. El concursante participó en la edición de 2023, hace tan solo un año, donde logró alzarse con la victoria y ganar el cheque de 200.000€.

Bosco Blach y Adara Molinero en 'Supervivientes 2023'

En la pasada gala de ' Tierra de nadie ',. Ambos fueron partícipes de un romance en Honduras durante las últimas semanas de concurso que no duró más de dos meses una vez fuera. Fueron los dos finalistas de su edición e incluso. La vuelta a la isla los ayudará a saldar sus cuentas pendientes y

Blach no es el único ganador que se sumará al 'All Stars', ya que por el momento Molinero es la única concursante de esta edición especial que no se ha hecho con el premio. Sofía Suescun fue la ganadora en 2018 y se convirtió en la primera concursante confirmada en su visita a su pareja Kiko Jiménez en la actual edición de 'Supervivientes'. Además, Olga Moreno, que ganó en 2021, es el tercer nombre de la lista de concursantes, según informa El Mundo.

¿Quiénes completarán la lista?

"Los más fuertes, los más valientes, los más hábiles, los que más nos emocionaron, los que más nos hicieron reír y los que no se callaron", fue la lista de aptitudes que dictó Laura Madrueño que tendrían los concursantes de 'Supervivientes All Stars'. Por el momento, concursarán tres ganadores y una finalista, pero hay otros muchos nombres rondando por la red. Tom Brusse y Marta Peñate son los dos exconcursantes que más resuenan, mientras que Anabel Pantoja ya ha confirmado que no formará parte del concurso.