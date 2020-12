La broma de Jennifer Aniston sobre la pandemia que no ha sentado bien en redes

Se trata de una de las estrellas de Hollywood más queridas desde que participó en la aclamada 'Friends' como Rachel Green. Desde entonces, Jennifer Aniston se ha posicionado de forma frecuente como noticia, ya sea por su trabajo o su capacidad de seguir sumando años y manteniendo un jovial aspecto. Sin embargo, en esta ocasión, la intérprete ha sido duramente criticada por los usuarios de las redes sociales tras compartir una decoración navideña con un mensaje relacionado con la crisis sanitaria que se está viviendo este año.

La actriz publicó una imagen de un adorno de madera personalizado en su árbol de Navidad que rezaba: "Nuestra primera pandemia. 2020". La irónica broma que ha compartido la actriz ha molestado a varios internautas que hacían referencia a la seriedad de las medidas de seguridad que se están tomando durante la celebración de las fiestas. Por ello, muchos no han dudado en criticar duramente a Aniston.

"Sarcástico o no, está pandemia ha significado la pérdida de empleo y vivienda y ha fastidiado a familias enteras. Sacar lo mejor de una situación difícil está bien, pero restarle importancia a la gravedad de una pandemia, es inaceptable", ha explicado un usuario de Twitter. Algunos de los internautas han llegado a la conclusión de que la gente rica ha estado "al margen" de lo que ha ocurrido y que por ese motivo son capaces de bromear sobre el asunto: "Jennifer Aniston poniendo "nuestra primera pandemia" en un adorno navideño como si fuera algo divertido y peculiar para ser recordado... no soporto a los ricos".

Aunque Jennifer Aniston decidió borrar la publicación rápidamente, muchos usuarios han defendido a la estrella de Hollywood: "No me puedo creer que estén cancelando a Jennifer Aniston por esto cuando ustedes se la han pasado todo el año haciendo chistes de la covid-19", ha apuntado un internauta. Mientras, otros han querido recordar cómo la actriz ha sido una de las más implicadas a la hora de concienciar a sus seguidores sobre la importancia de llevar mascarilla y de las graves consecuencias que puede tener la enfermedad.

jennifer aniston is being canceled over an ORNAMENT... can y'all go outside or something this is ridiculous

Just saw that Jennifer Aniston is getting canceled over a "our first pandemic" ornament? My mom's coworker gave her one for Christmas everyone here needs to calm down lol