Yiya rompe a llorar por su nominación disciplinaria y vuelve a cargar contra Rocío Flores: "Es súper injusto"

"Si se me quieren atribuir cosas que no son mías, pues no me las quedo". Así de tajante se mostraba Yiya de vuelta en la playa tras su nominación disciplinaria, en imágenes emitidas en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La concursante se desahogó con Ivana y Fani sobre lo sucedido. "Yo también tengo familia y no me apetece que mi padre tenga que escuchar que soy una energúmena que se va metiendo con el físico de la gente. Quizá sea energúmena en otros ámbitos, pero nunca me he metido con su físico", lamentaba entre lágrimas.

Yiya se desahoga con Fani en 'Supervivientes'

El pasado jueves 9 de abril, Yiya aseguró que Rocío parecía una morsa, lo que provocó un ataque de ansiedad a la joven de la familia Flores. Tras la reprimenda de Jorge Javier Vázquez, Yiya argumentó que se refería a los "soniditos de morsa" que estaba haciendo Rocío en la Palapa. "Yo sé que tú no lo dices de esa forma", reconoció Ivana tendiéndole su apoyo.

Con Fani y Nyno Vargas como testigos, volvió a la carga. "Esa señorita tiene un interior infinitamente más feo que lo que pudiera ser su físico a quien le parezca feo, pero yo he atacado su físico", recalcaba Yiya, a quien todo lo que rodea a su nominación le parece "súper injusto". "Que me echen por lo que quieran, que yo tengo mil y un defectos, pero no tengo que estar siempre en el disparadero, las dos veces que he estado nominada ha sido por su culpa", denunciaba.

Jordi González insistió en el tema en 'Conexión Honduras': "¿Te queda claro que no puedes usar en lo que queda de programa la palabra 'morsa'?", reprendió a la concursante. "Me queda claro que no puedo hacer ninguna homologación con ningún tipo de animal porque no vaya a ser que le diga otro y también se ofenda, llore y se victimice", respondió Yiya sin atisbo de entonar el 'mea culpa'.

Su hermana la defiende en 'Sálvame'

Este lunes, en 'Sálvame', la hermana de Yiya salió en su defensa ante la abrumadora mayoría de colaboradores que censuraban el calificativo. "Yo me hago cargo de las palabras de mi hermana, no de lo que vosotros interpretéis", defendió Carmen, segura de que Yiya "no le puede pedir perdón a Rocío porque nunca le ha faltado al respeto con su físico".

Antonio David Flores critica a Yiya en 'Sálvame'

Carlota Corredera echa en falta un poco de "autocrítica", mientras que Antonio David Flores ha sido más contundente ante el sufrimiento de su hija: "La actitud que está teniendo Yiya con Rocío está catalogada como acoso psicológico", acusaciones que su hermana no estaba dispuesta a consentir: "Una cosa es que mi hermana haya tenido un comentario desafortunado, y otra que se le catalogue así. Yo asumo que ha perdido las formas en alguna ocasión, pero no acepto que haya tenido la intención de atacar a Rocío con el físico", ha concluido.