'Bruja Escarlata y Visión' se estrena el 15 de enero en Disney+

Disney no ha podido esquivar al coronavirus. Tras el retraso indefinido de 'The Falcon and The Winter Soldier', 'WandaVision' -conocida en España como 'Bruja Escarlata y Visión'- asumió ese rol de responsable de la inauguración de Marvel en Disney+. El plan de la compañía era mantener su ventana de estreno original, prevista para diciembre, pero finalmente han tenido que posponerla. Por suerte, tan solo ha sido por unas semanas, y ya sabemos cuándo podremos empezar a verla.

Comienza una nueva era. #BrujaEscarlataYVisión, una serie Disney+ Original de Marvel Studios. Disponible el 15 de enero en #DisneyPlus pic.twitter.com/XZzblihYn4 — Disney+ España (@DisneyPlusES) November 12, 2020

La fecha elegida por Disney+ no es otra que el 15 de enero. A partir de ese día arrancará la emisión de los seis episodios que componen 'WandaVision', y que están fuertemente inspirados en la estética y el estilo de las sitcoms clásicas. De hecho, esa pasión por las comedias de antaño estará más que patente, ya que, como se confirmó recientemente, el primer capítulo fue grabado con público en directo, así que las acciones de los protagonistas estarán acompañadas de risas constantes.

Los intérpretes que se han sometido al tratamiento en blanco y negro son Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que retoman los personajes de Wanda Maximoff y Visión que han encarnado durante los últimos años en el Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, 'WandaVision' no tendrá una escala tan grandilocuente, sino que aparentemente la mayor parte de su metraje acontecerá en el hogar que comparte el matrimonio compuesto por la hechicera y la inteligencia artificial, que no tardará en mutar de la felicidad ilusoria a la realidad más compleja.

Sin prisa pero sin pausa

Justo hoy, 12 de noviembre, se cumple un año del lanzamiento original de Disney+. En estos doce meses, más allá de 'The Mandalorian', la plataforma se ha apoyado más en su masivo catálogo del pasado que en originales convertidos en fenómenos de masas, pero el estreno de 'WandaVision' promete ser un punto de inflexión. Si nos fijamos únicamente en los proyectos de Marvel, a lo largo de 2021 también deberían estrenarse 'The Falcon and the Winter Soldier', 'What If...?' y 'Loki', si es que 'Hawkeye', 'Moon Knight' o 'Ms. Marvel' no dan la sorpresa y nos acompañan ese mismo año.