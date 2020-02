'The Falcon and the Winter Soldier' llega en agosto a Disney+ y 'WandaVision' en diciembre

La estrategia de Disney+ pasa más por el evento que por la saturación. Por eso, habrá espacio para respirar entre sus estrenos originales, ya que, en principio, las producciones más ambiciosas no llegarán a solaparse entre ellas. Con esta idea en mente, el gigante del entretenimiento ha desvelado cuándo podremos ver las primeras iteraciones de Marvel en la recién nacida plataforma de streaming, que respetarán el calendario cinematográfico de la franquicia.

Anthony Mackie como Sam Wilson en "Ant-Man"

Como estaba previsto, la primera en llegar será 'The Falcon and The Winter Soldier', que efectuará su estreno en algún momento de agosto, como recoge TVLine. Esta ramificación de los sucedido en "Vengadores: Endgame" toma como protagonistas a Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), que emprenderán una exigente aventura que les llevará a recorrer el planeta, y soportarse el uno al otro.

Y para cerrar el año podremos disfrutar de 'WandaVision', cuyo lanzamiento está programado para diciembre. Este desconcertante proyecto reúne de nuevo a los personajes encarnados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, solo que sus poderes quedarán contenidos en un estilo más propio de sitcom clásica que de título canónico de superhéroes. Al menos así lo parece por las primeras imágenes emitidas durante la Super Bowl, pero todo apunta a que la serie dirigida por Matt Shakman se reserva muchas sorpresas para su estreno.

Superhéroes para rato

Los respectivos lanzamientos de 'The Falcon and the Winter Soldier' y 'WandaVision' encajan a la perfección dentro del calendario del Universo Cinematográfico de Marvel, que iniciará su cuarta fase con "Viuda Negra" el 30 de abril y dará su siguiente paso con la estelar "The Eternals" el 30 de octubre. En última instancia todos estos títulos coexistirán en Disney+, que a día de hoy suma 28,6 millones de usuarios a la espera de que se produzca su desembarco en Europa y demás territorios clave.