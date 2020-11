El cabreo de José Ortega Cano al cuestionarse su orientación sexual: "Soy un hombre de los pies a la cabeza"

La sección de "Quiero dinero" de 'Sálvame' lleva a sus colaboradores al límite con preguntas comprometidas verificadas por Kopernica y retos de lo más sorprendentes. Antonio David Flores tuvo que enfrentarse el pasado jueves a la máquina de la verdad, que dictaminó que José Ortega Cano se le habría insinuado en Central Park, pese a que el padre de Rocío Flores trató de negarlo por activa y por pasiva.

José Ortega Cano

Sin embargo, esta pregunta, sumada a la escenificación por parte de Flores y Jorge Javier Vázquez de lo que habría pasado en el parque neoyorquino, ha tenido consecuencias. El diestro se ha mostrado muy enfadado por que dudaran de su orientación sexual en una llamada telefónica con 'Sálvame': "Dígale a Jorge Javier que yo soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó ayer lo que hicieron con mi nombre. Por lo tanto, que no se acuerden de mí".

El torero ha querido negar con esta controvertida afirmación que se haya sentido atraído en ningún momento por hombres. A la hora de debatir sobre esto, los colaboradores y el presentador de 'Sálvame' trataban de buscar el origen a que la dirección del programa planteara esta pregunta. Según afirmaban, este rumor corre desde hace años y podría tener su origen en un crítico taurino al que Ortega Cano se habría negado a pagar.

¿Mentira o verdad?

Antonio David Flores aseguraba que nunca había sentido que José Ortega Cano se le insinuara ni en el Central Park ni en ningún otro sitio. Sin embargo, Kopérnica dictaminaba que mentía y el ingeniero de la máquina aseguraba que había un 99,8% de fiabilidad en el resultado. Los colaboradores, al escuchar la pregunta, se quedaron sorprendidos y negaron que esto fuera cierto. Incluso algunos como Mila Ximénez o Kiko Matamoros quisieron abandonar el plató por miedo a una respuesta judicial del torero.