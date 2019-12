El cambio radical de Miriam Sánchez tras pasar por quirófano: "Dejé de escuchar peña que me toca tol coño"

El pasado verano, Miriam Sánchez, ganadora de 'Supervivientes' y habitual colaboradora de Telecinco, se convirtió en el centro de atención de los medios a raíz de su evidente cambio físico en los últimos años, tiempo en el que Miriam permaneció alejada por completo de la pequeña pantalla. Ahora, la que fuera también actriz de cine para adultos, ha compartido imágenes de su impactante cambio físico tras someterse a varias operaciones de cirugía estética el 4 de agosto.

Miriam Sánchez antes y después de sus operaciones de cirugía estética

La propia Miriam ha compartido algunos aspectos de su cambio a lo largo de estos cuatro meses, hasta que el 19 de diciembre publicó el resultado final, junto con una imagen de ella misma antes de las operaciones. "En la Clínica de Cirugía y Medicina Estética de Madrid. Ahora a cuidar mente... pilates y mucho bosque", escribió la antes colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', a través de su cuenta de Twitter. Dicho mensaje, sin embargo, no pareció convencer a los usuarios de la red social, por lo que Sánchez compartió una nueva imagen, en esta ocasión de la comparativa del antes y el después, tomadas por la espalda.

"No me he hecho photoshop. Ha caminado y, sobre todo, he dejado de comer pezuñiga. Coño que me han operado, pues claro", publicó Miriam, alabando la profesionalidad de los trabajadores de la clínica y señalando que tenia "ocho kilos menos". "Pues bien mona que estoy. Dejé la Coca-cola, los fritos, las salsas y de escuchar peña que me toca tol coño", escribió la colaboradora en una nueva publicación, dejando claro que su cambio físico no era solo producto de las operaciones, sino también de un cambio en sus hábitos. "Aún me queda un caminito de recuperación pero... ¡me encanta el resultado a primera vista!", compartió Sánchez, a principios de agosto, tras someterse a una novedosa tecnología de liposucción llamada "Lipovaser" y un "lipofilling mamario", entre otros tratamientos.

Pues bien mona q estoy . Deje la coca- cola , fritos , salsas y de escuchar peña que me toca tol coño . @CentroCEME_ pic.twitter.com/XJRdw29kP6 — Miriam Sánchez (@miriamsancam82) 19 de diciembre de 2019

"No se sentía conectada con su cuerpo"

Miriam Sánchez no fue la única en compartir los resultados de las intervenciones, sino también la propia clínica a cargo, como suele ser habitual. "Orgullosos de haber formado parte de esta transformación y de, sobretodo, recobrar la fuerza y energía que te caracteriza", escribió la Clínica en su cuenta oficial de Twitter, al igual que publicó un vídeo del proceso en Youtube e Instagram, con Sánchez como protagonista. "Ella decía que no se sentía conectada con su cuerpo, que había entrado en un momento oscuro en su vida y había descuidado su imagen", explicó la clínica, que señaló la importancia no solo de la cirugía, sino también de los tratamientos estéticos y del apoyo emocional proporcionado a Sánchez, para quien el "cambio radical" había supuesto "un punto y aparte".