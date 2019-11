Can Yaman avanza detalles de su nuevo proyecto y admite que le gustaría trabajar en España

Can Yaman es todo un fenómeno de masas. Tras el éxito cosechado con 'Ekerneci Kus', el actor ha logrado fama no solo en su país de origen, Turquía, sino que países como España o Italia se pirran por él. De hecho, ahora se encuentra en una especie de gira internacional, en la que ha hecho parada nada más y nada menos que en nuestro país. Una de sus paradas ha sido la sede de Mediaset, ya que Divinity ha sido la cadena encargada de emitir la telenovela. Así pues, desde FormulaTV no nos hemos querido perder este gran encuentro, en el que hemos tenido la oportunidad de conocer más en profundidad al intérprete.

Can Yaman, en España

En lo primero que ha querido incidir es en la calurosa bienvenida que ha tenido por parte de sus fans en España, algo que nunca se hubiera imaginado. "No hay palabras para describirlo. A la gente turca le parece imposible que la gente en Europa tenga tanto interés en ellos", destacaba, y es que tal ha sido el éxito de su visita que el personal de seguridad del aeropuerto tuvo que intervenir en su aterrizaje, algo que ha querido aclarar también: "Si fuera por mí habría estado horas haciéndome fotos con los fans, pero como había tanto colapso tuvo que intervenir la policía por seguridad, pero no fue cosa mía", justificaba Yaman, que también pidió disculpas en redes sociales por lo sucedido.

El actor se encuentra este martes 26 en los estudios de Mediaset porque este mismo día grabará el especial de 'Volverte a ver' en el que intervendrá y que se emitirá este 29 de noviembre. Por eso, y debido a cuestiones de agenda, su visita va a ser más que breve, aunque no descarta volver a España, dado que se ha llevado una impresión "muy cercana" de su público aquí: "Espero volver a disfrutar de mis fans aquí en un futuro", ha señalado el actor. De hecho, ha confesado que en Turquía la relación con los fans suele ser muy diferente: "En Turquía hay una especie de tabú con los fans y el actor suele permanecer al margen", explicaba, algo que él intenta romper: "Yo estoy intentando acercarme a ellos, aunque tiene su contrapartida, como que a veces no me dejan ni cenar", decía entre risas, "pero hay que corresponder a nuestro público".

Próximos proyectos

Sobre su trabajo como actor, Can Yaman confiesa que le han pedido que trabajase en series de mafia y acción, pero que, de momento, no está entre sus planes. No obstante, no descarta trabajar en ello algunos años, como tampoco descarta tener un proyecto en España: "Sí me gustaría trabajar aquí", señalaba el intérprete.

Sin embargo, para todo esto habrá que esperar, ya que Yaman tiene que interrumpir su carrera como actor para hacer el servicio militar, que es obligatorio en Turquía. Aun así ya tiene siguiente proyecto preparado, del que confiesa que no será una comedia romántica, sino que "algo más serio". "Habrá un triángulo amoroso, crimen, intriga, acción, heroico... Os va a encantar", avanzaba el actor.