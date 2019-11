Divinity recupera a Can Yaman y Demet Özdemir con la adquisición de 'Inadina Ask' y 'No. 309'

La cresta de la ola turca sigue sin descender. La ingente cantidad de producciones otomanas que todavía no han visto la luz en España es suficiente para que las cadenas de nuestro país sigan pescando entre los títulos más suculentos del otro lado del Mediterráneo. Y la última sellar nuevos acuerdos de adquisición ha sido Divinity, que se habría asegurado los derechos de tres interesantes proyectos.

Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de 'Erkenci Kus'

Los títulos en cuestión serían 'Inadina Ask', 'No. 309' y 'Kiraz Mevsimi', ofertados durante la última edición de MIPCOM en octubre. Como señala Televizion Gazetesi, durante ese prestigioso y prolífico evento, Mediaset habría llegado a un acuerdo para hacerse con los derechos de emisión de las tres ficciones originales de FOX Networks Group, distribuidas internacionalmente por Calinos Entertainment.

A falta de confirmación oficial por parte de Mediaset, esta múltiple compra supondría el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a Divinity tras el éxito de 'Erkenci Kus', que sirvió para consolidar el calado de la apuesta turca en la cadena temática. Sin embargo, ese retorno se produciría por separado, ya que mientras que Yaman protagoniza la comedia romántica 'Inadina Ask', Özdemir lidera el elenco de la también romántica 'No. 309'.

En busca del amor

Al igual que esas dos producciones, 'Kiraz Mevsimi', emitida entre 2014 y 2015 también apuesta por la comedia romántica, con una aspirante a diseñadora de moda como protagonista. Por su parte, 'Inadina Ask' (2015-2016) gira alrededor de dos compañeros de trabajo que, a pesar de chocar en primera instancia, van desarrollando un potente sentimiento mutuo. Y por último, 'No. 309' (2016-2017) hace referencia a la habitación de hotel en la que pasan una noche inolvidable los dos protagonistas de la serie, cuyos caminos volverán a cruzarse inevitablemente.