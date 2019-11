Can Yaman es recibido por una marea de fans en su llegada a España

Can Yaman se ha convertido en una verdadero fenómeno internacional gracias a sus papeles en telenovelas turcas como 'Erkenci Kus' o 'Dolunay', emitidas en España a través de Divinity. El actor empezó una especie de gira por varios países de Europa como Grecia o Italia donde fue recibido como una auténtica estrella. Por fin, ha llegado el turno de España, y es que Can Yaman ha aterrizado este domingo 24 de noviembre en Madrid, donde le estaba esperando una marea de fans que no paraban de pedirle fotos y abrazarlo.

Can Yaman a su llegada al aeropuerto de Madrid

El propio actor turco ha subido en su cuenta de Instagram unos vídeos donde se puede ver la pasión que desata entre el público español: "Muchas gracias Madrid, eso es realmente una locura, una gran multitud en el aeropuerto. La policía lo pasó muy mal, se pusieron muy nerviosos al tratar de ayudarme, de lo contrario los hubiera abrazado a todos, lo siento por su interrupción". Durante su visita a España, Can Yaman participará en el programa 'Volverte a ver' de Carlos Sobera, que se grabará el martes 26 de noviembre.

'Ekcenci Kus' se despidió de la pequeña pantalla en España el pasado lunes 18 de octubre en Divinity y por fin pudimos saber cómo acababa la historia de amor entre Can y Sanem. Esta relación la han vivido con mucha intensidad los fans españoles, convirtiendo a esta telenovela en un gran éxito, y por eso la cadena de Mediaset habría adquirido los derechos de la serie protagonizada por el actor titulada 'Inadina Ask' y 'No. 309', que cuenta con un reparto encabezado por Demet Özdemir.

Su primera entrevista en España

'Cazamariposas' tuvo la ocasión de hablar con Can Yaman el 16 de octubre y envió a Cannes a Germán González, uno de sus reporteros, quien hizo una conexión en directo con Nuria Marín y Nando Escribano. "Sé que en España me quieren mucho y los quiero a todos. Mis dos series se están emitiendo allí y realmente quiero ir", confesó el actor.