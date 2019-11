Can Yaman se disculpa tras no atender a centenares de fans agolpados en su hotel en Madrid

El actor Can Yaman triunfa allá por donde va y lo está demostrando en su gira por países europeos como Italia, Grecia y ahora España. El protagonista de 'Ekerneci Kus' desata pasiones entre sus seguidores y por eso centenares de fans españoles lo estaban esperando en el hotel donde se aloja en Madrid. La espera no tuvo éxito porque el actor se disculpó en redes sociales asegurando que necesitaba descansar después del viaje. Es innegable que el fenómeno Can Yaman es un hecho y ahora lo estamos viviendo en nuestro país.

Can Yaman en Madrid

"Lo siento a todos los que esperan durante horas frente a mi hotel para verme. Fue un viaje realmente agotador para mí y necesitaba un sueño reparador. Espero recompensarlo mañana", ha escrito Can Yaman en Twitter. La llegada del actor a Madrid ya fue un baño de masas porque en el aeropuerto lo estaban esperando sus fieles seguidores quienes no pararon de hacerse fotos con él y abrazarlo. Fue tal la presión de personas que el personal de seguridad del lugar tuvo que llevarse al actor y es que el gran número de fans que se encontraban agolpados ponía incluso su vida en peligro. Una auténtica locura, sin duda.

Sorry everyone who waits for hours in front of my hotel to see me. It was a really tiring trip for me and I needed a solid sleep. Hope to make it up for you tomorrow ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/Jrb9egGQvB — Can Yaman (@canyaman1989) November 25, 2019

Tras estar horas esperando sin poder ver a Can Yaman en la puerta del hotel en Plaza de España (Madrid), este momento se convierte en otro "chasco" para los fans del actor en apenas un mes y es que cabe recordar que a principios de noviembre circuló el rumor de que Can Yaman iba a visitar España. Algunas seguidoras esperaban recibirlo en el aeropuerto de la capital pensando que su galán favorito iba a aparecer por la puerta pero nunca pasó. Fue entonces cuando el actor dijo en sus redes sociales que si su agenda se lo permitía, visitaría España y lo prometido es deuda porque al fin está aquí, pero no, ese día no se encontraba en Barajas. No fueron pocos los seguidores que se desplazaron a ese lugar para nada.

Actor de moda

Durante su estancia en nuestro país, Can Yaman participará en el programa 'Volverte a ver' de Carlos Sobera, que se grabará el 26 de noviembre. Mediaset sabe que el actor es una apuesta segura tras el éxito en España de las series que protagoniza como 'Erkenci Kus' y 'Dolunay' y por eso ya ha adquirido los derechos de la serie donde actúa el actor titulada 'Inadina Ask' y 'No. 309', que cuenta con un reparto encabezado por Demet Özdemir.