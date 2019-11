Can Yaman coincide con Javier Bardem y acapara los focos en los Premios Actúa 2019

Can Yaman aterrizó en España el domingo 24 de noviembre y, desde su llegada a nuestro país, el actor turco no ha hecho otra cosa que desatar pasiones. Aunque una gran cantidad de fans esperaron durante horas en el aeropuerto de la capital, la verdadera aglomeración se produjo a las puertas del Hotel Riu Plaza España, donde se hospeda estos días. El protagonista de 'Erkenci Kus' y 'Dolunay' no solo ha conocido a sus seguidores, sino también a grandes celebridades como el mismísimo Javier Bardem.

Carlos Bardem y Can Yaman, en los Premios Actúa

Los dos actores han coincidido en la entrega de los Premios Actúa 2019, concedidos por la Fundación Aisge. El intérprete turco fue el centro de atención de una ceremonia a la que acudieron estrellas internacionales. Con todo, fue la entrada de Can Yaman al Teatro Nuevo Apolo la que generó toda una revolución, pues un importante número de admiradoras se agolpaban a las puertas del edificio para ver a su ídolo.

Más allá del éxito del actor turco, durante la ceremonia también se ha reconocido la labor de dos veteranas actrices como Concha Velasco y Nuria Espert. Manuel de Blas y Emilio Laguna fueron protagonistas en la categoría masculina. Como actores "de voz", el galardón recayó en Javier Franquelo y María Luisa Solá. En cuanto a los jóvenes talentos, Martiño Rivas y Anna Castillo, fueron los agraciados. En danza, el honor fue para Nacho Duato y Pacita Tomás.

Intervención de la policía

Debido al gran aluvión de fans que había en Barajas, la policía tuvo que intervenir para abrir paso al galán turco entre la multitud. También tuvo que ser escoltado hasta su llegada al hotel y es que su fama es evidente, tal y como hemos podido comprobar esta semana por redes sociales, su llegada a España ha sido uno de los acontecimientos más comentados. En su cuenta de Instagram, el actor publicó un vídeo del recibimiento que le habían hecho sus seguidoras en Madrid, agradeciéndoles su cariño: "Muchas gracias Madrid, esto es realmente una locura, un montón de gente en el aeropuerto. La policía lo pasó muy mal, se pusieron muy nerviosos al tratar de ayudarme, de lo contrario los abrazaría a todos, lo siento por su interrupción".