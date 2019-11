Can Yaman confirma la fecha de su llegada a España para alegría de sus fans

El fenómeno Can Yaman no ha dejado de conquistar corazones en Europa gracias a 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'. Tras su paso por países como Italia y Grecia, ahora les llega turno a las "albatras" españolas de conocer al actor, cuya visita ya estaba confirmada, pero de la que no se conocía la fecha concreta hasta que el actor la ha confirmado en redes sociales.

Can Yaman

En un tuit bastante escueto, Can Yaman ha adelantado que. Sus fans españoles no han dudado en darle la bienvenida, prometiendo que recibirá mucho cariño durante su visita. Otros fans han aprovechado para pedirle que vuelva alguna otra vez en el futuro, pero esa vez acompañado por Demet Özdemir , coprotagonista de la serie de Divinity.

On 24th November, Sunday ?? Madrid , Spain ???????????????? — Can Yaman (@canyaman1989) 21 de noviembre de 2019

La visita del actor se produce de la mano de Mediaset España. Los reporteros de Telecinco ya tuvieron la oportunidad de entrevistarlo para 'Cazamariposas' y 'Sálvame' a su paso por la MIPCOM de Cannes. Una vez toque suelo español, participará en 'Volverte a ver', el programa conducido por Carlos Sobera que se grabará el día 26. Además, algunos fans afortunados, elegidos por sorteo entre los suscriptores de Mitele Plus, podrán conocer al actor en persona.

Más Can Yaman

Después de 'Erkenci Kus' y 'Dolunay', Divinity ha adquirido los derechos de la primera serie protagonizada por el actor: 'Inadina Ask'. La ficción cuenta la historia de Defne (Açelya Topaloglu) y Yalin (interpretado por Yaman), dos compañeros de trabajo que terminan enamorándose pese a tener un mal primer encuentro. No será el único que regrese a Mediaset, pues el grupo también ha comprado los derechos de 'No. 309', con un reparto encabezado por Demet Özdemir, la Sanem de todos los fans de 'Erkenci Kus'.