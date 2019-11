Can Yaman sorprende a Jesusa y le da un consejo en 'Volverte a ver': "Tienes que hacer caso a tu familia"

'Volverte a ver' llena la televisión con momentos enternecedores y reencuentros emotivos en cada uno de sus programas y el del 29 de noviembre no iba a ser una excepción. Ese viernes, Carlos Sobera recibió a Jesusa, una mujer de 75 años y gran fan de Can Yaman, que se llevó una de las mejores sorpresas de su vida cuando el actor apareció en plató para conocerla.

Can Yaman y Jesusa en 'Volverte a ver'

Como comentaban sus familiares, Jesusa comenzó a ver 'Erkenci Kus', la serie que dio a conocer al actor en España, poco después del fallecimiento de una de sus hijas. "Gracias a él mi madre no cayó en un pozo sin fondo", explicaba su hija María José. Tras eso ha visto todas las series en las que participa Can Yaman, incluso en varios idiomas, y ha llegado a sacrificar horas de sueño por su pasión por el intérprete. Por ello, cuando Yaman apareció a su lado en pleno programa, Jesusa no pudo hacer más que abrazarle y terminar preguntando: "¿Eres real o no eres real?", como hacía Sanem en la serie.

"Me siento muy orgulloso de tener una admiradora como tú", comenzaba Yaman cuando Jesusa se pudo recuperar ligeramente de la sorpresa inicial. "Pero tienes que hacer caso a tu hija, a tu nieta, a toda la familia", le aconsejaba para terminar pidiéndole que cuidara su salud y sus horas de sueño para que pudiera seguir disfrutando sus series.

Emoción a raudales

El encuentro entre el actor y la fan "más envidiada de España", siguió con Carlos Sobera sugiriendo que su próximo paso debería ser aprender turco. Aunque Jesusa lo consideraba "un poco difícil", Can Yaman intervino para decir que él aprendería español, lo que pintó una enorme sonrisa en la cara de su fan. Finalmente, el programa abrió su pantalla y la mujer se abrazó emocionada a su hija y su nieta, que fueron quienes hicieron posible que conociera a Can Yaman.